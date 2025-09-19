México

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

La nueva fuerza especializada estará entrenada para combatir delitos de alto impacto; marcará el inicio de una etapa diferente para la policía estatal

Por Carlos Salas

Hasta ahora se desconoce la
Hasta ahora se desconoce la identidad de los supuestos miembros de la GN que ejecutaron el ataque. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

El estado de Sinaloa presentó la renovación de su estrategia de seguridad pública con la presentación del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), una unidad táctica que sustituye al anterior Grupo Élite de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Este nuevo cuerpo especializado asume la responsabilidad de intervenir en situaciones de alto riesgo y responder ante delitos de alto impacto en cualquier municipio de la entidad, lo que representa un cambio en la estructura operativa de la policía estatal.

El GOES surge para fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias y hechos violentos que requieren atención inmediata y especializada.

Verona Hernández Valenzuela, explicó que
Verona Hernández Valenzuela, explicó que la creación de este grupo implica la desaparición definitiva del Grupo Élite, al que reemplaza en sus funciones. (Gobierno del Estado de Sinaloa)

La vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela, explicó que la creación de este grupo implica la desaparición definitiva del Grupo Élite, al que reemplaza en sus funciones.

De acuerdo con Hernández Valenzuela, el GOES “operará en donde se requiera, es un grupo que acude a los hechos más relevantes y que precisamente su tarea es acudir a los hechos más fuertes”.

Adiestramiento y equipo especializado del GOES

Uno de los aspectos distintivos del GOES es el nivel de adiestramiento de su personal. Los integrantes reciben capacitación permanente a cargo de instructores con experiencia en operaciones tácticas, quienes ya formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

La vocera detalló que “son personas que están siendo capacitadas por personal que ya estaba en la Secretaría y que cuentan con un adiestramiento especializado en temas que recurre el grupo especializado”.

Uno de los aspectos distintivos
Uno de los aspectos distintivos del GOES es el nivel de adiestramiento de su personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque busca asegurar que el grupo cuente con habilidades actualizadas y adaptadas a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en Sinaloa.

En cuanto a los recursos materiales, el GOES dispone de vehículos blindados Ocelot, también denominados Camazotz, y armamento de nueva generación.

La SSPE ha decidido mantener en reserva la cantidad de efectivos y el número de unidades, por motivos de estrategia operativa. No obstante, el equipamiento responde a los estándares más recientes en materia de seguridad y movilidad táctica.

Renovación en la estrategia de seguridad estatal

La desaparición del Grupo Élite y la puesta en marcha del GOES forman parte de una renovación más amplia en la estrategia de seguridad estatal. Esta transformación busca dotar a la policía de herramientas y capacidades mejoradas para enfrentar los delitos de alto impacto que afectan a la población sinaloense.

El cambio de seguridad se
El cambio de seguridad se da en medio de una narcoguerra que vive el estado. (AP Foto/Fernando Llano)

El personal seleccionado para integrar el GOES proviene de filas ya experimentadas, lo que garantiza continuidad en la experiencia operativa y una transición ordenada en la atención de emergencias.

Con la creación del GOES, la SSPE refuerza su capacidad de desplegar fuerzas especializadas en cualquier punto de Sinaloa ante situaciones críticas, con el objetivo de responder de manera más eficaz a emergencias, enfrentamientos armados y delitos de alto impacto.

Temas Relacionados

SinaloaOperaciones especialesSSPEGOESNarco en Méxicomexico-noticias

