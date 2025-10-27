América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

Ámerica Rangel tras la victoria de Milei Crédito: X: @AmerangelLorenz

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, América Rangel, celebró el triunfo del presidente argentino Javier Milei y de su movimiento político La Libertad Avanza, tras arrasar en las elecciones legislativas intermedias celebradas en Argentina.

A través de su cuenta oficial en X, la legisladora panista compartió un mensaje en el que destacó la victoria del mandatario libertario como una señal de esperanza frente al avance de los gobiernos de izquierda en América Latina.

“Buenas noticias desde Argentina. @JMilei y La Libertad Avanza arrasaron en las elecciones intermedias y terminaron de sepultar a la izquierda. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Rangel, sumándose así a las felicitaciones de distintos sectores conservadores.

Declaraciones de Ámerica Rangel tras la victoria de Milei Crédito: X: @AmerangelLorenz

La diputada, quien se ha posicionado como una de las voces de oposición más críticas de Morena y de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado en distintas ocasiones su afinidad con las ideas liberales en materia económica y su oposición al populismo.

En noviembre de 2023, cuando Milei recién asumía la presidencia, Rangel publicó otro mensaje en tono irónico: “Qué chistosos son los de Morena. En Argentina todo es culpa de Milei con dos días en la presidencia, pero en México nada es culpa de AMLO con cinco años en el poder”.

Con estas declaraciones, la legisladora reafirma su cercanía ideológica con los proyectos políticos de derecha y su respaldo a líderes que promueven la libertad económica y la reducción.

Triunfo de Milei

La ultraderecha revirtió la derrota de hace dos meses en Buenos Aires y ganó con amplia ventaja en el resto de las provincias más grandes.

Javier Milei obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino.

El resultado fue inesperado por su magnitud y el propio presidente lo calificó como “épico”.

Libertad Avanza obtiene triunfo en Argentina Crédito: X: @Llalibertadavanzaoficial

El movimiento La Libertad Avanza logró dar la vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos frente al peronismo.

Además, conquistó distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, consolidando su avance territorial y reforzando su liderazgo político.

Para América Rangel, este resultado representa una señal de cambio en América Latina.

Su mensaje, resumió su postura: la victoria de Milei no solo es un triunfo electoral, sino también —dijo— una reivindicación de la libertad frente a los gobiernos populistas.