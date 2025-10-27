México

América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

El partido derechista obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino

Por Alexa Cirel

Guardar
Ámerica Rangel tras la victoria
Ámerica Rangel tras la victoria de Milei Crédito: X: @AmerangelLorenz

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, América Rangel, celebró el triunfo del presidente argentino Javier Milei y de su movimiento político La Libertad Avanza, tras arrasar en las elecciones legislativas intermedias celebradas en Argentina.

A través de su cuenta oficial en X, la legisladora panista compartió un mensaje en el que destacó la victoria del mandatario libertario como una señal de esperanza frente al avance de los gobiernos de izquierda en América Latina.

“Buenas noticias desde Argentina. @JMilei y La Libertad Avanza arrasaron en las elecciones intermedias y terminaron de sepultar a la izquierda. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Rangel, sumándose así a las felicitaciones de distintos sectores conservadores.

Declaraciones de Ámerica Rangel tras
Declaraciones de Ámerica Rangel tras la victoria de Milei Crédito: X: @AmerangelLorenz

La diputada, quien se ha posicionado como una de las voces de oposición más críticas de Morena y de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado en distintas ocasiones su afinidad con las ideas liberales en materia económica y su oposición al populismo.

En noviembre de 2023, cuando Milei recién asumía la presidencia, Rangel publicó otro mensaje en tono irónico: “Qué chistosos son los de Morena. En Argentina todo es culpa de Milei con dos días en la presidencia, pero en México nada es culpa de AMLO con cinco años en el poder”.

Con estas declaraciones, la legisladora reafirma su cercanía ideológica con los proyectos políticos de derecha y su respaldo a líderes que promueven la libertad económica y la reducción.

Triunfo de Milei

La ultraderecha revirtió la derrota de hace dos meses en Buenos Aires y ganó con amplia ventaja en el resto de las provincias más grandes.

Javier Milei obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino.

El resultado fue inesperado por su magnitud y el propio presidente lo calificó como “épico”.

Libertad Avanza obtiene triunfo en
Libertad Avanza obtiene triunfo en Argentina Crédito: X: @Llalibertadavanzaoficial

El movimiento La Libertad Avanza logró dar la vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos frente al peronismo.

Además, conquistó distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, consolidando su avance territorial y reforzando su liderazgo político.

Para América Rangel, este resultado representa una señal de cambio en América Latina.

Su mensaje, resumió su postura: la victoria de Milei no solo es un triunfo electoral, sino también —dijo— una reivindicación de la libertad frente a los gobiernos populistas.

Temas Relacionados

América RangelJavier MileiArgentinaLibertad Avanzamexico-noticias

Más Noticias

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

El primer capítulo de la serie de HBO se estrenará este domingo 26 de octubre

A qué hora se estrenará

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Mexicorusa explica cómo pasó de

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Detienen a “El Tunco”, encargado

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Facultad de Ciencias Políticas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrenará

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris