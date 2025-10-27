Política

“Líder auténtico”: el mensaje de una congresista de Estados Unidos a Milei tras su triunfo electoral

La republicana María Elvira Salazar celebró el resultado de los comicios de este domingo y envió un mensaje al Presidente

Javier Milei y Maria Elvira Salazar
Javier Milei y Maria Elvira Salazar

María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos y aliada del presidente Donald Trump, se hizo eco del resultado de las elecciones legislativas desarrolladas este domingo en Argentina y felicitó a Javier Milei por su categórica victoria en todo el país.

Fue a través de sus redes sociales, donde la dirigente norteamericana de habla hispana respaldó fuertemente al mandatario libertario, lo definió como un “líder auténtico” y aseguró que sus políticas son “el verdadero camino hacia la prosperidad”.

En su cuenta de X, publicó un mensaje en el que señaló: “Una vez más, el presidente Javier Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico”.

Y agregó: “Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad”. “¡Felicidades, amigo!“, concluyó.

El mensaje de María Elvira
El mensaje de María Elvira Salazar a Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas

María Elvira Salazar siempre tuvo buena sintonía con el gobierno de Javier Milei. De hecho, en varias oportunidades, apoyó al Presidente argentino en sus negociaciones con EE.UU.

En abril, por ejemplo, le solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le pida al FMI apoyo para el plan económico libertario, la concreción de un nuevo acuerdo y un primer desembolso amplio, del 75% del monto total. El mensaje fue reposteado por el presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Sin duda, el retorno de la inversión será enorme para el mundo libre. Por favor, utilicen su voz e influencia en el FMI para asegurar que se concrete un acuerdo de esta magnitud. Argentina puede ser un milagro económico y un ejemplo para el resto del mundo si logramos ayudarla a superar esta etapa crítica”, había asegurado Salazar.

Ahora volvió a ratificar su apoyo. Es que el resultado de las elecciones de este domingo fue una renovación de aire para el Gobierno, que sufrió adversidades en los últimos meses.

Javier Milei tras ganar las elecciones
Javier Milei tras ganar las elecciones

En los comicios legislativos, La Libertad Avanza logró un fuerte respaldo: con más del 95% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,81% de los votos. El peronismo, que este 26 de octubre compitió con el sello Fuerza Patria y algunas variantes provinciales, rondó el 31,6 por ciento.

Ganaron en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%), que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

El triunfo de La Libertad Avanza

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Si se compara el resultado con las expectativas de los últimos meses, durante los cuales el Gobierno atravesó escándalos de corrupción y sufrió incertidumbre financiera provocada por el resultado en PBA, el escrutinio de esta noche representa una fuerte dosis de oxígeno para La Libertad Avanza.

