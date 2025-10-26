Cómo hacer una mascarilla de jamaica y aceite de coco para suavizar e hidratar el cabello

La flor de jamaica y el aceite de coco se combinan en una mascarilla natural para revitalizar el cabello. (SADER)

La flor de jamaica no solo brilla en tés y aguas frescas, también en tratamientos cosméticos gracias a su riqueza en vitaminas y compuestos antioxidantes.

Además, unida al aceite de coco (reconocido por su capacidad de hidratar y nutrir profundamente), se obtiene una mascarilla natural ideal para revitalizar cabellos resecos, dañados o sin brillo.

Dichos ingredientes naturales se ha popularizado en diversas culturas gracias a su capacidad para lucir un cabello más fuerte y saludable. Principalmente en latinoamérica, el coco y la jamaica se han convertido en buenos aliados para quienes buscan alternativas efectivas, frescas y sencillas.

Mascarilla de aceite de coco y flor de jamaica para el cabello

La mascarilla capilar de aceite de coco y flor de jamaica es especialmente recomendada para hidratar, suavizar y devolver el brillo al cabello seco o dañado.

Su preparación aprovecha las propiedades naturales tanto del aceite de coco como de la flor de jamaica; además, es fácil de realizar en casa con pocos ingredientes y tiempo.

Ingredientes:

7 flores de jamaica frescas. 7 hojas de la planta de jamaica. 1 taza de aceite de coco (preferentemente virgen).

La preparación casera de la mascarilla de coco y jamaica es sencilla y requiere pocos ingredientes. Foto: (iStock)

Procedimiento:

Paso 1. Lava cuidadosamente las flores y hojas de jamaica para eliminar impurezas.

Paso 2. Coloca las flores y hojas limpias en un triturador y muele hasta obtener una pasta fina.

Paso 3. En una cacerola pequeña, calienta el aceite de coco a fuego muy bajo hasta que esté líquido.

Paso 4. Incorpora la pasta de flores y hojas de jamaica al aceite caliente, mezclando enérgicamente hasta lograr una preparación homogénea.

Paso 5. Cocina de 5 a 10 minutos más a fuego bajo. Siempre moviendo la mezcla para evitar que se queme o se pegue.

Paso 6. Retira del fuego y deja enfriar completamente.

Paso 7. Una vez fría, coloca la mascarilla en un frasco limpio y guárdala en la heladera.

Para poder usar la mascarilla casera se debe colocar sobre el cuero cabelludo y el cabello (desde la raíz hasta las puntas), y dejar actuar por 30 minutos. Posteriormente, se debe enjuagar con un shampoo suave.

La mascarilla debe aplicarse de raíz a puntas y dejarse actuar durante 30 minutos antes de enjuagar. Foto: Jesús Avilés

Propiedades de la jamaica y el aceite de coco

Es importante mencionar que la preparación está destinada a uso cosmético y no alimenticio, pues su combinación resulta ser relevante para el cabello.

Por un lado, el aceite de coco es rico en ácidos grasos (principalmente ácido láurico), vitamina E y antioxidantes. Mientras que la flor de jamaica aporta polifenoles, vitamina C y compuestos calmantes.