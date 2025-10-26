México

Cazzu llama descarado a Nodal por afirmar que cumple con sus obligaciones con Inti y amenaza con exponer sus mentiras

La pareja mantiene una disputa legal por la manutención y convivencias parciales de su hija

Por Víctor Cisneros

Cazzu organizó un viaje especial
Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal volvió a encender las redes sociales. Luego de que el equipo legal del cantante difundiera un comunicado asegurando que Nodal cumple con todas sus responsabilidades como padre, la artista argentina decidió responder públicamente con palabras contundentes: lo calificó como “descarado” y “mentiroso”.

Durante un encuentro con reporteros antes de partir de México consignado por Alan Morales, la intérprete de "Nena Trampa" expresó su molestia ante lo que considera una campaña mediática en su contra. “Primero, me parece un descaro”, dijo entre risas nerviosas, al ser cuestionada sobre la afirmación de que su expareja cumple con sus obligaciones como padre.

“Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, agregó.

Sus declaraciones llegaron días después de que Nodal publicara en Instagram un video desde el estudio acompañado del mensaje “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja y madre de su hija. La respuesta de Cazzu no tardó en llegar. En su concierto en el Auditorio Nacional, dedicó la canción "Inti" a las madres solteras y lanzó una frase que se volvió viral: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

“Me resulta muy violento”

En su conversación con medios, Cazzu explicó que se siente “muy atacada” y que le resulta “violento” el momento en que Nodal decidió hacer público el comunicado. “Qué casualidad, ¿no? Justo cuando estoy en una etapa importante de trabajo. A mí no me queda más que seguir y esperar que esto se torne mejor para todos”, afirmó.

Respecto a las declaraciones del sonorense sobre supuestas cantidades millonarias que aporta para la manutención de su hija, Cazzu fue tajante: “Que me digan a dónde fueron, por favor. Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme de algo que no es justo”.

La cantante también desmintió que Nodal tenga dificultades para ver a la pequeña Inti. “Es muy fácil acceder a ella. Siempre ha compartido tiempo con su familia. Lo que pasó fue que nos contactó alguien que no conocíamos, sin avisar que habían cambiado de equipo legal. Fue confuso, pero no imposible”, aclaró.

(IG: starmediaconsulting)
(IG: starmediaconsulting)

“No tengo miedo”

Aunque admitió sentirse angustiada por el rumbo que ha tomado la situación, Cazzu dejó claro que no teme a una escalada legal. “No hay nada a lo que le tenga miedo. Solo quiero que todo esto llegue a un concilio y podamos hablar de otras cosas”, señaló.

Entre aplausos y muestras de apoyo, la cantante cerró el tema con serenidad: “He tratado de que todo salga de la mejor manera posible. Dios sabe que he puesto de mi parte”, finalizó.

