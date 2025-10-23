Cazzu pide donaciones para damnificados por inundaciones en Puebla: “Toda ayuda cuenta”

Cazzu confesó que fue intimidada por el equipo legal de su expareja al intentar obtener permisos de viaje para su hija. (Se regalan dudas, YouTube)

Cazzu se encuentra de gira en México con Latinaje En Vivo, un espectáculo musical que ha dado mucho de qué hablar porque incluye temas emblemáticos de artistas mexicanos, tales como Jenni Rivera, Armando Manzanero, Thalía y La Banda MS.

Tras cinco exitosas presentaciones, la artista argentina ofrecerá su último show en el país el próximo 24 de octubre y lo hará nada más ni nada menos que en el Auditorio GNP Seguros de Puebla.

Inundaciones en Puebla. Foto: x.com/@armentapuebla_

Cazzu pide donaciones para damnificados por inundaciones en Puebla

Previo a la presentación, Julieta Cazzuchelli recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo para los damnificados de las intensas lluvias que se registraron en Puebla a principios de octubre por el paso de la tormenta tropical Raymond.

“Este 24 de octubre en mi concierto en el Auditorio GNP, junto a Fundación MAJOCCA, estaremos recibiendo donaciones para las familias afectadas por las inundaciones en Puebla. Podés traer: productos de limpieza, higiene personal, enseres domésticos, juguetes chicos (no bélicos ni de pilas), alimentos listos para consumir, cobijas y ropa de cama. Toda ayuda cuenta”, escribió.

(IG: @cazzu)

La cantante hizo énfasis en no llevar ropa, agua embotellada ni latas de atún.

Cabe mencionar que Puebla no es el único estado de la República Mexicana afectado por las intensas lluvias e inundaciones, también Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con un reporte del gobierno federal, 76 personas perdieron la vida y más de 5 mil viviendas sufrieron afectaciones graves en los estados afectados.

La cantante eligió el icónico tema de Armando Manzanero para agradecer a sus fans por su apoyo. (TikTok: @cazzuglobal)

Cazzu canta ‘Por debajo de la mesa’ en Mérida

La rapera argentina eligió un temas emblemáticos de artistas mexicanos para sumarlo a su repertorio de Latinaje en vivo en México: en la Ciudad de México interpretó “No me enseñaste” de Thalía; en Guadalajara optó por “No me pidas perdón” de Banda MS; y en Monterrey cantó “Ya lo sé” de Jenni Rivera.

En su concierto en Mérida, Yucatán, la cantante sorprendió al público con una versión de “Por debajo de la mesa”, una canción compuesta por Armando Manzanero e inmortalizada por Luis Miguel.

De acuerdo con los asistentes, el show resultó especialmente emotivo y se especula que la artista habría seleccionado ese tema tanto por tratarse de uno de sus favoritos como por encontrarse en el estado natal del reconocido cantautor.

(Captura de pantalla Instagram @cazzu)

La interpretación se volvió viral gracias a los videos compartidos en redes sociales por los asistentes, quienes elogiaron la voz de Cazzu y expresaron su entusiasmo con comentarios y reacciones. Algunos seguidores sugirieron incluso una posible colaboración entre la artista argentina y el “Sol de México”.