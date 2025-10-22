Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX será sin cierres prolongados, confirman autoridades

Iniciarán los estudios de la Línea 3 del Metro CDMX para su modernización (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El proyecto de modernización de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está en curso; luego de que Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que se hará una inversión millonaria para mejorar las condiciones de operación de la ruta Indios Verdes - Universidad, las autoridades ya empezaron con los análisis.

Tras meses de especulaciones sobre las posibles afectaciones a los usuarios por el cierre de estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX, las autoridades confirmaron que la remodelación se realizará sin cierres prolongados, es decir que no suspenderán el servicio para las mejoras de la línea.

A través de redes sociales, las autoridades compartieron una serie de infografías sobre cómo será la remodelación de esta línea del STC y precisaron que no habrá cierre de estaciones, esto para minimizar el impacto en los millones de usuarios que dependen diariamente de esta ruta.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, confirmó el inicio de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @HectorUlisesGN)

Línea 3 del Metro CDMX no suspenderá su servicio para trabajos de remodelación

Las autoridades explicaron que el proyecto se ejecutará sin afectar a los usuarios, además, las mejoras serán parte del plan maestro para la red del STC Metro. Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anticipó que la estrategia replicará el modelo aplicado en la Línea 1, pero con la diferencia de que no se contempla la suspensión completa del servicio entre Indios Verdes y Universidad.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, se comprometió a iniciar con la remodelación de la línea verde una vez que concluya la intervención en la Línea 1 del Metro, la cual está muy próxima a inaugurar. Por ello, precisó que se tiene contemplado una inversión de 850 millones pesos.

La remodelación de la Línea 3 no perjudicará el servicio en las estaciones (X/ @GobCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México ya ha definido el calendario para la remodelación de estaciones en la Línea 3 sin efectuar cierres, una medida que forma parte de una estrategia integral de mantenimiento y modernización del sistema. En su Primer Informe de Gobierno, Clara Brugada detalló que la intervención incluirá la renovación de la infraestructura y estaciones, así como la adquisición de 45 nuevos trenes, según el documento oficial.

El proceso de licitación pública para seleccionar a la empresa encargada de las obras se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la CDMX.

El Gobierno CDMX empezará con la remodelación de la Línea 3 (X/ @GobCDMX)

Actualmente, las autoridades capitalinas realizan estudios para identificar las zonas que requieren atención prioritaria y determinar los periodos exactos de las obras, pues su objetivo es empezar a finales de este año y tener las mínimas afectaciones a los usuarios.