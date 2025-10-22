México

Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX será sin cierres prolongados, confirman autoridades

El Gobierno de la CDMX explicó cómo realizarán la intervención a la línea Universidad - Indios Verdes para no afectar a los usuarios

Por Luz Coello

Guardar
Iniciarán los estudios de la
Iniciarán los estudios de la Línea 3 del Metro CDMX para su modernización (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El proyecto de modernización de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está en curso; luego de que Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que se hará una inversión millonaria para mejorar las condiciones de operación de la ruta Indios Verdes - Universidad, las autoridades ya empezaron con los análisis.

Tras meses de especulaciones sobre las posibles afectaciones a los usuarios por el cierre de estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX, las autoridades confirmaron que la remodelación se realizará sin cierres prolongados, es decir que no suspenderán el servicio para las mejoras de la línea.

A través de redes sociales, las autoridades compartieron una serie de infografías sobre cómo será la remodelación de esta línea del STC y precisaron que no habrá cierre de estaciones, esto para minimizar el impacto en los millones de usuarios que dependen diariamente de esta ruta.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, confirmó el inicio de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @HectorUlisesGN)

Línea 3 del Metro CDMX no suspenderá su servicio para trabajos de remodelación

Las autoridades explicaron que el proyecto se ejecutará sin afectar a los usuarios, además, las mejoras serán parte del plan maestro para la red del STC Metro. Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anticipó que la estrategia replicará el modelo aplicado en la Línea 1, pero con la diferencia de que no se contempla la suspensión completa del servicio entre Indios Verdes y Universidad.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, se comprometió a iniciar con la remodelación de la línea verde una vez que concluya la intervención en la Línea 1 del Metro, la cual está muy próxima a inaugurar. Por ello, precisó que se tiene contemplado una inversión de 850 millones pesos.

La remodelación de la Línea
La remodelación de la Línea 3 no perjudicará el servicio en las estaciones (X/ @GobCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México ya ha definido el calendario para la remodelación de estaciones en la Línea 3 sin efectuar cierres, una medida que forma parte de una estrategia integral de mantenimiento y modernización del sistema. En su Primer Informe de Gobierno, Clara Brugada detalló que la intervención incluirá la renovación de la infraestructura y estaciones, así como la adquisición de 45 nuevos trenes, según el documento oficial.

El proceso de licitación pública para seleccionar a la empresa encargada de las obras se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la CDMX.

El Gobierno CDMX empezará con
El Gobierno CDMX empezará con la remodelación de la Línea 3 (X/ @GobCDMX)

Actualmente, las autoridades capitalinas realizan estudios para identificar las zonas que requieren atención prioritaria y determinar los periodos exactos de las obras, pues su objetivo es empezar a finales de este año y tener las mínimas afectaciones a los usuarios.

Temas Relacionados

Línea 3Metro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Con esta acción van cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortázar detenidos y un particular

Vinculan a proceso a policía

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

El creador de contenido decidió hablar sin rodeos sobre los rumores que rodean a su pareja

¿Boda a la vista? Abelito

Freidora de aire u horno, ¿Cuál gasta menos luz y cocina mejor?

Diferencias clave en gasto energético, tiempos de cocción y conveniencia entre horno tradicional y freidora de aire

Freidora de aire u horno,

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

La artista dará tres conciertos en nuestro país

Estos son los precios de

76 fallecidos y 31 personas no localizadas, saldo preliminar del Gobierno de México tras lluvias en cinco estados

El Gobierno federal reportó hasta el momento 76 personas fallecidas y 31 no localizadas como saldo preliminar tras las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

76 fallecidos y 31 personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a policía

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

ENTRETENIMIENTO

¿Boda a la vista? Abelito

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

Kike Mayagoitia revela la razón por la que Flor Rubio llora constantemente Venga la Alegría: “Se enoja muy perro”

Top 10 Spotify en México: el ranking de los podcasts más populares del momento

DEPORTES

Sorpresa mexicana en NXT: Mr.

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida