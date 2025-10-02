Línea 3 del Metro CDMX: confirman que la remodelación será por tramos sin cierre de estaciones

Gobierno de CDMX alista remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX (Foto: Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para una segunda intervención en una de sus líneas que conforman la red, luego de casi tres años con la obra en la Línea 1 del Metro, la siguiente a mejorar será la Línea 3. Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, confirmó que las autoridades están coordinando el inicio de este proyecto.

La Línea 3 del Metro CDMX será intervenida con el objetivo de modernizar sus sistemas e instalaciones. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se comprometió a iniciar con las mejoras a la línea que corre de Indios Verdes a Universidad, pues es una de las rutas con mayor afluencia en toda la red.

Debido a las constantes fallas, presencia de humo y retraso en el servicio de los trenes, la mandataria se comprometió a iniciar esta remodelación. Recientemente el director del STC Metro adelantó cómo será esta obra.

Línea 3 del Metro CDMX iniciará remodelación sin cierres totales

Línea 3 del Metro CDMX iniciará remodelación sin cierres ( Cuartoscuro/Mario Jasso)

En un encuentro con la prensa, el director general del Metro CDMX explicó que la Línea 3 del Metro será remodelada por tramos, muy similar al esquema que se siguió con la Línea 1. Pero enfatizó que no se prevén cierre de estaciones, esto con la finalidad de no afectar a los usuarios cotidianos que se trasladan en la línea verde.

Insistió que el anuncio oficial y los detalles los dará próximamente la jefa de gobierno, solo agregó que están analizando los tramos a intervenir para no cerrar en su totalidad el servicio de Indios Verdes a Universidad.

“Quisiera que ella lo anuncie. No quiero yo robarle el reflector a la jefa de gobierno en un anuncio, pero no se prevén cierres. Lo que se pretende hacer es por tramos y eso nos va a permitir poder ir ejecutando sin cerrar con totalidad la línea”, compartió.

CDMX alista remodelación de la Línea 3 del Metro

La modernización de la Línea 3 forma parte de una estrategia integral de mantenimiento del Metro (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México ha definido el calendario para el cierre de estaciones de la Línea 3 del Metro, una medida que responde a la necesidad de modernizar una de las rutas más utilizadas y extensas del sistema.

La jefa de gobierno Clara Brugada detalló en el Primer Informe de Gobierno que la modernización de la Línea 3 forma parte de una estrategia integral de mantenimiento del Metro. Según el documento oficial, la intervención incluirá la renovación de la infraestructura y estaciones, así como la adquisición de 45 nuevos trenes.

El proceso de licitación pública para seleccionar a la empresa responsable de las obras se desarrollará entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, bajo criterios de transparencia, eficiencia y máxima rendición de cuentas, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la CDMX.

Actualmente, las autoridades capitalinas llevan a cabo estudios para identificar las zonas que requieren atención prioritaria y definir los periodos exactos de cierre de estaciones. Aunque en el pasado la ex alcaldesa de Iztapalapa había descartado la suspensión del servicio en la Línea 3, el proyecto de modernización contempla el cierre temporal de estaciones.

El Informe de Gobierno de la CDMX especifica que “durante el periodo de obras se implementarán cierres programados en estaciones para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad”.