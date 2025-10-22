México

¿Qué tan dañinos pueden ser los aceites vegetales que se usan en la cocina? 

Algunas opciones populares para freír y preparar alimentos pueden alterar tus hormonas, favorecer la inflamación y afectar el sistema cardiovascular

Por Gerardo Lezama

Guardar
Los aceites vegetales, como soya,
Los aceites vegetales, como soya, maíz y girasol, pueden favorecer procesos inflamatorios si se consumen en exceso.

Durante años, los aceites vegetales han sido promovidos como una opción saludable para cocinar, especialmente frente a las grasas animales.

Sin embargo, investigaciones recientes han puesto en duda sus beneficios reales, revelando que algunos de estos productos pueden tener efectos adversos en la salud cuando se consumen de forma habitual.

Los aceites vegetales como el de soya, maíz, canola y girasol son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega 6. Aunque estos ácidos son esenciales en cantidades moderadas, su exceso puede generar un desequilibrio en el organismo, favoreciendo procesos inflamatorios que se vinculan con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad y ciertos tipos de cáncer. Este desequilibrio se agrava cuando la dieta es pobre en omega 3, lo que ocurre con frecuencia en hábitos alimenticios urbanos.

El desequilibrio entre omega 6
El desequilibrio entre omega 6 y omega 3 en la dieta urbana incrementa el riesgo de enfermedades crónicas. (AP)

Además, muchos aceites vegetales pasan por procesos industriales de refinación que incluyen altas temperaturas, solventes químicos y desodorización.

Estos métodos pueden alterar la estructura de los ácidos grasos, generando compuestos potencialmente tóxicos como aldehídos, que se han asociado con daño celular y envejecimiento prematuro.

El calentamiento repetido de estos aceites, como ocurre al freír, también puede producir radicales libres que afectan el sistema cardiovascular.

Otro punto crítico es la presencia de grasas trans, que pueden aparecer en pequeñas cantidades durante el procesamiento industrial. Aunque las etiquetas suelen indicar “libre de grasas trans”, algunos estudios han detectado trazas que, acumuladas con el tiempo, pueden elevar el colesterol LDL (malo) y reducir el HDL (bueno), aumentando el riesgo de enfermedades del corazón.

Trazas de grasas trans en
Trazas de grasas trans en aceites vegetales refinados pueden elevar el colesterol LDL y aumentar el riesgo cardíaco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito hormonal, se ha observado que el consumo excesivo de aceites vegetales refinados puede interferir con la producción de testosterona y otras hormonas clave, especialmente en hombres. Esto se debe a la acción de ciertos compuestos que alteran el equilibrio endocrino, aunque los estudios aún están en desarrollo.

Frente a estos riesgos, expertos en nutrición recomiendan optar por aceites menos procesados y con mejor perfil lipídico, como el de oliva extra virgen, el de aguacate o el de coco en cantidades moderadas. También sugieren limitar el uso de aceites para freír y privilegiar métodos como el horneado, el vapor o el salteado con agua.

Aunque los aceites vegetales siguen siendo parte de muchas recetas cotidianas, es fundamental conocer sus efectos reales en el cuerpo y tomar decisiones informadas. La clave está en la moderación, la calidad del producto y la forma en que se utiliza en la cocina diaria.

Temas Relacionados

SaludBienestarCocinaAceite vegetalColesterolHogarmexico-noticias

Más Noticias

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas del América reciben a los camoteros en un duelo de mitad de semana tras una fecha doble en el campeonato mexicano

América vs Puebla EN VIVO

Obras de la Línea 3 del Mexicable avanzan al 50%

El nuevo sistema de transporte en Naucalpan deberá entrar en operación a finales de 2026

Obras de la Línea 3

Sheinbaum se reúne con el CEO de Mazda para hablar de inversiones en México

“Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, señaló la mandataria

Sheinbaum se reúne con el

Expulsan a dos alumnos de la Universidad de San Luis Potosí, tras denuncia de agresión sexual

Según diversas publicaciones, ambos formaban parte de la Coordinación Estatal de Jóvenes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Expulsan a dos alumnos de

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs

La mandataria también se reunió con Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Juan Ramón de la Fuente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisión de Derechos Humanos de

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela que

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

La Granja VIP en VIVO: Ricardo Peralta se queja del trato a César Doroteo por parte de este granjero

Mercurio celebra en redes sociales sus 30 años de carrera musical

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

DEPORTES

América vs Puebla EN VIVO

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta