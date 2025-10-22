¿Qué tan dañinos pueden ser los aceites vegetales que se usan en la cocina? 

Los aceites vegetales, como soya, maíz y girasol, pueden favorecer procesos inflamatorios si se consumen en exceso.

Durante años, los aceites vegetales han sido promovidos como una opción saludable para cocinar, especialmente frente a las grasas animales.

Sin embargo, investigaciones recientes han puesto en duda sus beneficios reales, revelando que algunos de estos productos pueden tener efectos adversos en la salud cuando se consumen de forma habitual.

Los aceites vegetales como el de soya, maíz, canola y girasol son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega 6. Aunque estos ácidos son esenciales en cantidades moderadas, su exceso puede generar un desequilibrio en el organismo, favoreciendo procesos inflamatorios que se vinculan con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad y ciertos tipos de cáncer. Este desequilibrio se agrava cuando la dieta es pobre en omega 3, lo que ocurre con frecuencia en hábitos alimenticios urbanos.

El desequilibrio entre omega 6 y omega 3 en la dieta urbana incrementa el riesgo de enfermedades crónicas. (AP)

Además, muchos aceites vegetales pasan por procesos industriales de refinación que incluyen altas temperaturas, solventes químicos y desodorización.

Estos métodos pueden alterar la estructura de los ácidos grasos, generando compuestos potencialmente tóxicos como aldehídos, que se han asociado con daño celular y envejecimiento prematuro.

El calentamiento repetido de estos aceites, como ocurre al freír, también puede producir radicales libres que afectan el sistema cardiovascular.

Otro punto crítico es la presencia de grasas trans, que pueden aparecer en pequeñas cantidades durante el procesamiento industrial. Aunque las etiquetas suelen indicar “libre de grasas trans”, algunos estudios han detectado trazas que, acumuladas con el tiempo, pueden elevar el colesterol LDL (malo) y reducir el HDL (bueno), aumentando el riesgo de enfermedades del corazón.

Trazas de grasas trans en aceites vegetales refinados pueden elevar el colesterol LDL y aumentar el riesgo cardíaco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito hormonal, se ha observado que el consumo excesivo de aceites vegetales refinados puede interferir con la producción de testosterona y otras hormonas clave, especialmente en hombres. Esto se debe a la acción de ciertos compuestos que alteran el equilibrio endocrino, aunque los estudios aún están en desarrollo.

Frente a estos riesgos, expertos en nutrición recomiendan optar por aceites menos procesados y con mejor perfil lipídico, como el de oliva extra virgen, el de aguacate o el de coco en cantidades moderadas. También sugieren limitar el uso de aceites para freír y privilegiar métodos como el horneado, el vapor o el salteado con agua.

Aunque los aceites vegetales siguen siendo parte de muchas recetas cotidianas, es fundamental conocer sus efectos reales en el cuerpo y tomar decisiones informadas. La clave está en la moderación, la calidad del producto y la forma en que se utiliza en la cocina diaria.