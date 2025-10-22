Pensión del Bienestar 2025: ¿De cuánto dinero será el siguiente pago a los adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar entrega a cada adulto mayor un apoyo monetario de 6,200 pesos bimestrales

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México desde 2019 que forma parte de los programas federales que buscan ayudar a la población adulta más vulnerable del país.

La iniciativa se encuentra disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a personas de 65 años en adelante. Cabe señalar que este 2025 cada derechohabiente recibe un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos, mismo que se puede cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad de la pensión es ayudar con este recurso monetario a los adultos mayores y así garantizarles una vejez más digna y plena.

¿De cuánto dinero será el siguiente pago de la Pensión Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades del programa no han dado a conocer modificaciones en el siguiente depósito de la Pensión Bienestar por lo que se espera que el pago a los beneficiarios sea de la misma cantidad de dinero, es decir, 6,200 pesos.

Pensión del Bienestar | 6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar | 3,000 pesos.

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad | 3,200 pesos.

Mientras tanto recomienda informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar a la Línea de Bienestar al 800-639-42-64 o la Línea del Banco del Bienestar al 800-900-99-99.

Calendario tentativo del próximo pago de la Pensión Bienestar

Aunque las autoridades aún no dan a conocer cómo y cuándo se distribuirá el siguiente pago de la pensión, se ha filtrado un calendario tentativo.

Letra A | lunes 3 de noviembre de 2025

Letra B | martes 4 de noviembre de 2025

Letra C | miércoles 5 de noviembre de 2025

Letra C | jueves 6 de noviembre de 2025

Letras D,E,F | viernes 7 de noviembre de 2025

Letra G | lunes 10 de noviembre de 2025

Letra G | martes 11 de noviembre de 2025

Letras H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre de 2025

Letra L | jueves 13 de noviembre de 2025

Letra M | viernes 14 de noviembre de 2025

Letra M | martes 18 de noviembre de 2025

Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre de 2025

Letra P, Q | jueves 20 de noviembre de 2025

Letra R | viernes 21 de noviembre de 2025

Letra R | lunes 24 de noviembre de 2025

Letra S | martes 25 de noviembre de 2025

Letras T, U, V | miércoles 26 de noviembre de 2025

Letras W, X, Z | jueves 27 de noviembre de 2025