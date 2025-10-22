México

CFE: Estos son los nueve estados en los que subirá el costo de la luz a partir de noviembre

Desde el 1 de noviembre terminará el subsidio de verano, conocido oficialmente como tarifa Domestico de Alto Consumo, por lo que el costo volverá a su normalidad

Por Miguel Flores

La CFE aplica una tarifa
La CFE aplica una tarifa menor durante el verano en varios estados del país. REUTERS/Daniel Becerril

Debido al fin del subsidio de verano otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en nueve estados, a partir del 1 de noviembre próximo se pagará más en los recibos de luz de algunos hogares.

La medida forma parte del calendario regular de la tarifa de temporada que aplica durante los meses más calurosos del año.

El subsidio de verano, conocido oficialmente como tarifa Domestico de Alto Consumo (DAC), se aplica a servicios eléctricos de uso exclusivamente doméstico y tiene como objetivo aliviar los costos derivados del uso constante de ventiladores, refrigeradores o aires acondicionados.

Tarifa DAC de la CFE

La tarifa DAC se aplica “a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera”, explica la CFE.

Por seis meses del año, la tarifa reduce el costo de la electricidad para miles de hogares en estados con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius en primavera y verano.

La tarifa especial se aplica
La tarifa especial se aplica durante los meses más calurosos del año.

Una vez que termina la época de calor, el subsidio se retira y el costo del kilowatt hora regresa a su tarifa normal.

Estos son los estados en los que terminará el subsidio

El beneficio terminará el próximo 1 de noviembre en los siguientes estados, que son en los que se concentran las zonas con mayor demanda eléctrica en el verano:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Sonora
  • Nuevo León
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Tamaulipas

Desde el próximo 1 de noviembre, las familias que superen el consumo promedio establecido por la CFE comenzarán a notar un incremento en su recibo de luz, mientras que los hogares con un consumo moderado mantendrán tarifas similares a las del año anterior.

¿Qué puedo hacer para evitar un aumento significativo en el recibo de luz?

Si tu vivienda fue beneficiada con el subsidio de verano de la CFE, puedes evitar un aumento significativo en tu recibo de luz con estas recomendaciones:

  • Revisa tu consumo mensual. Verifica en tu recibo los kilowatts hora (kWh) utilizados y compáralos con el límite que marca tu zona.
  • Desconecta aparatos eléctricos que no ocupes. Muchos de ellos consumen energía, incluso estando apagados.
  • Aprovecha la luz natural. Esto durante el día, y así reduce el uso de focos y lámparas.
  • Dale mantenimiento a tu aire acondicionado. Un equipo sucio o en mal estado puede gastar más energía.
  • Considera reemplazar electrodomésticos antiguos. Hazlo por modelos con etiqueta de eficiencia energética.
CFE volverá a normalizar la
CFE volverá a normalizar la tarifa desde el 1 de noviembre.

¿Cuándo volverá a aplicarse la tarifa del subsidio de verano?

El programa de apoyo de la CFE volverá a activarse en abril próximo (como cada año), dependiendo de la región.

En este periodo, los hogares en zonas que registran altas temperaturas reciben, de nuevo, la tarifa subsidiada para ayudar a enfrentar los meses de calor.

