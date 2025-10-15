CFE avanza 92% en el restablecimiento de energía en estados afectados por lluvias, entrega 13 mil chips de internet

El ritmo de recuperación eléctrica se ralentiza en zonas aisladas de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla.|(Presidencia)

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, anunció que se ha logrado restablecer el suministro eléctrico en un 92% en los cinco estados afectados por lluvias intensas: Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la CFE indicó que este balance corresponde al corte de este 15 de octubre.

Calleja Alor destacó que en la fase actual, el ritmo de avance podría ralentizarse debido a las condiciones geográficas y el aislamiento de las zonas restantes. “Los avances se verán un poco menos ágiles, derivados de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos quedan por restablecer”, afirmó la funcionaria ante medios de comunicación.

El trabajo de restablecimiento cuenta con la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, además de la colaboración de la Secretaría de Salud y de los gobiernos estatales y municipales. Las labores se extienden durante el día y la noche, detalló Calleja Alor en la rueda de prensa. Este operativo busca atender en el menor tiempo posible a la población afectada en cada entidad.

La vocera de la CFE aseguró que los equipos técnicos se enfocan en llegar hasta las comunidades más apartadas, donde la restitución del servicio depende del acceso físico y de las condiciones locales. Subrayó: “Mantenemos actividades de restablecimiento día y noche, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, avanzamos coordinados con la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales”.

Avance por estados

En Hidalgo, la CFE reportó originalmente 8.344 usuarios afectados, siendo los deslaves y la meteorología adversa las principales causas de retraso. En esa entidad, se encuentran desplegados 544 trabajadores, 74 grúas, 60 vehículos pick up, un helicóptero y 3 drones para diagnósticos operativos. Los daños materiales incluyen una subestación, 189 postes, 10 transformadores y 86 tramos de cable.

La situación en Veracruz mostró 10.471 usuarios sin servicio a causa de estructuras y postes colapsados en líneas de alta tensión, así como daños en tres subestaciones por inundaciones. El ingreso del personal técnico resultó complicado por el derrumbe de puentes debido al desbordamiento de ríos. Para atender esta emergencia, la CFE ha movilizado 116 electricistas, 21 grúas, 18 vehículos pick up, un helicóptero y dos drones. Los daños suman 2 líneas de transmisión, 99 postes, 33 transformadores y 81 tramos de cable conductor.

En el caso de Puebla, resultaron perjudicados 2.942 usuarios, enfrentando igualmente dificultades de acceso por la caída de puentes y postes. La CFE asignó 66 trabajadores, 12 grúas y 16 vehículos pick up para restablecer la infraestructura, con daños en 46 postes, 4 transformadores y 40 tramos de cable conductor.

Mientras tanto, en Querétaro permanecen 157 usuarios pendientes de reconexión, donde la CFE, en conjunto con pobladores y gobiernos municipales, ha utilizado 15 electricistas, 2 grúas articuladas, 6 vehículos pick up y 2 helicópteros para superar la inaccesibilidad geográfica. Se reportaron daños en 22 postes, un transformador y 37 tramos de cable.

En el marco de esta emergencia, la titular de la CFE informó la movilización de 389 toneladas de materiales a todas las zonas afectadas, con registros visuales de los trabajos realizados y de la supervisión técnica llevada a cabo en Poza Rica, donde se encuentra en proceso la rehabilitación de una subestación clave.

Calleja Alor enfatizó que “mantendremos las labores de manera ininterrumpida hasta que alcancemos el 100% de usuarios afectados”.