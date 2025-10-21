Tarta fría de yogur griego, queso y cobertura de chocolate sin horno y sin azúcar

Este postre es ideal para un gusto sin culpas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tarta fría es un tipo de pastel que no requiere horneado. Se elabora mezclando ingredientes que se solidifican al enfriarse, generalmente en un molde, y se deja reposar en la nevera hasta que alcanza la consistencia adecuada.

Los ingredientes más habituales incluyen bases hechas de galleta triturada o bizcocho, mezcladas con manteca o mantequilla, y rellenos a base de productos lácteos como queso crema, yogur o nata.

Es así que hoy te recomendamos una tarta fría de yogurt griego, ideal si se busca una opción de postre con menos calorías y contenido de azúcar que además es fácil de elaborar.

Receta de tarta fría de yogurt griego, queso y cobertura de chocolate sin horno

Ingredientes principales:

100 g de galletas sin azúcar

40 g de mantequilla derretida

150 g de yogur griego natural sin azúcar

150 g de queso crema light

Endulzante al gusto (stevia,splenda)

3 hojas de gelatina neutra

1 cucharada de leche caliente

Frutas frescas (frambuesas, arándanos, etc.)

150 ml de nata para montar

150 g de chocolate negro (mínimo 70% cacao, sin azúcar añadido)

Utensilios:

Molde desmontable de 12-15 cm de diámetro

Batidora o procesador

Cuchara

Espátula

Bol

Paso 1: Preparar la base

Tritura las galletas sin azúcar en una batidora o procesador hasta que tengan una textura arenosa. Añade la mantequilla derretida y mezcla hasta obtener una masa húmeda y compacta. Reparte la mezcla en el fondo del molde desmontable, compactando bien con el dorso de una cuchara para que quede uniforme. Reserva el molde en el frigorífico.

Paso 2: Preparar el relleno cremoso

En un bol, bate el yogur griego natural sin azúcar junto con el queso crema light y el endulzante al gusto hasta integrar bien. Hidrata las hojas de gelatina neutra en agua fría durante 5 minutos. Luego, escurre y disuelve la gelatina en una cucharada de leche caliente. Incorpora la gelatina disuelta a la mezcla anterior y bate hasta obtener una crema homogénea.

Paso 3: Montar la tarta

Vierte la crema sobre la base de galleta ya fría. Alisa la superficie con una espátula para que quede lisa y uniforme. Guarda la tarta en el frigorífico durante al menos 2 horas, hasta que cuaje y adquiera una textura firme.

Paso 4: Prepara la cobertura de chocolate

Para la cobertura se debe calentar la nata hasta alcanzar un punto cercano a la ebullición y retirarla inmediatamente del fuego. En ese momento, se incorpora el chocolate negro troceado y se remueve enérgicamente para asegurar que se derrita totalmente, consiguiendo así una mezcla uniforme.

Una vez que el compuesto se haya templado ligeramente, es posible verterlo sobre la tarta ya cuajada para cubrirla por completo. Una vez terminada la cobertura vuelve a meter la tarta en la nevera hasta que la cobertura esté firme. Desmolda con cuidado y decora si quieres con frambuesas, fresas, ralladura de limón.

Esta tarta fría no requiere horno, no lleva azúcar añadido y necesita aproximadamente 30 minutos de preparación activa aunuqe también requiere varias horas de reposo en nevera para lograr el resultado esperado.