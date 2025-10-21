México

Tarta fría de yogur griego, queso y cobertura de chocolate sin horno y sin azúcar

Esta receta es ideal para para quienes buscan un postre dulce sin tantas calorías

Por Abigail Gómez

Guardar
Este postre es ideal para
Este postre es ideal para un gusto sin culpas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tarta fría es un tipo de pastel que no requiere horneado. Se elabora mezclando ingredientes que se solidifican al enfriarse, generalmente en un molde, y se deja reposar en la nevera hasta que alcanza la consistencia adecuada.

Los ingredientes más habituales incluyen bases hechas de galleta triturada o bizcocho, mezcladas con manteca o mantequilla, y rellenos a base de productos lácteos como queso crema, yogur o nata.

Es así que hoy te recomendamos una tarta fría de yogurt griego, ideal si se busca una opción de postre con menos calorías y contenido de azúcar que además es fácil de elaborar.

Esta tarta de yogurt griego
Esta tarta de yogurt griego cubierto con cholate no requiere horno para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tarta fría de yogurt griego, queso y cobertura de chocolate sin horno

Ingredientes principales:

  • 100 g de galletas sin azúcar
  • 40 g de mantequilla derretida
  • 150 g de yogur griego natural sin azúcar
  • 150 g de queso crema light
  • Endulzante al gusto (stevia,splenda)
  • 3 hojas de gelatina neutra
  • 1 cucharada de leche caliente
  • Frutas frescas (frambuesas, arándanos, etc.)
  • 150 ml de nata para montar
  • 150 g de chocolate negro (mínimo 70% cacao, sin azúcar añadido)

Utensilios:

  • Molde desmontable de 12-15 cm de diámetro
  • Batidora o procesador
  • Cuchara
  • Espátula
  • Bol

Paso 1: Preparar la base

Tritura las galletas sin azúcar en una batidora o procesador hasta que tengan una textura arenosa. Añade la mantequilla derretida y mezcla hasta obtener una masa húmeda y compacta. Reparte la mezcla en el fondo del molde desmontable, compactando bien con el dorso de una cuchara para que quede uniforme. Reserva el molde en el frigorífico.

Paso 2: Preparar el relleno cremoso

En un bol, bate el yogur griego natural sin azúcar junto con el queso crema light y el endulzante al gusto hasta integrar bien. Hidrata las hojas de gelatina neutra en agua fría durante 5 minutos. Luego, escurre y disuelve la gelatina en una cucharada de leche caliente. Incorpora la gelatina disuelta a la mezcla anterior y bate hasta obtener una crema homogénea.

Paso 3: Montar la tarta

Vierte la crema sobre la base de galleta ya fría. Alisa la superficie con una espátula para que quede lisa y uniforme. Guarda la tarta en el frigorífico durante al menos 2 horas, hasta que cuaje y adquiera una textura firme.

Paso 4: Prepara la cobertura de chocolate

Para la cobertura se debe calentar la nata hasta alcanzar un punto cercano a la ebullición y retirarla inmediatamente del fuego. En ese momento, se incorpora el chocolate negro troceado y se remueve enérgicamente para asegurar que se derrita totalmente, consiguiendo así una mezcla uniforme.

Una vez que el compuesto se haya templado ligeramente, es posible verterlo sobre la tarta ya cuajada para cubrirla por completo. Una vez terminada la cobertura vuelve a meter la tarta en la nevera hasta que la cobertura esté firme. Desmolda con cuidado y decora si quieres con frambuesas, fresas, ralladura de limón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarta fría no requiere horno, no lleva azúcar añadido y necesita aproximadamente 30 minutos de preparación activa aunuqe también requiere varias horas de reposo en nevera para lograr el resultado esperado.

Temas Relacionados

Recetapostresnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

El ex futbolista se dirigió al narrador de TV Azteca para detener la polémica

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La inesperada baja de uno de los favoritos genera incertidumbre en el desarrollo del programa

Exatlón México: quién gana la

Temblor hoy 20 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 20 de octubre

Noroña pedirá licencia en el Senado porque tiene “tareas importantes”

En México, la ley no establece un tiempo máximo para que un senador pueda pedir un receso de sus actividades

Noroña pedirá licencia en el

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

El actor fue visto en una banca de la Colonia Condesa junto a sus mascotas, generando una ola de solidaridad y preocupación entre vecinos y seguidores que buscan apoyarlo en este difícil momento

Alejandro Landero, actor de Rosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pantano”, presunto implicado

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: cuáles son los beneficios de ser capataz

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

DEPORTES

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”