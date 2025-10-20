México

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

Un video difundido en redes sociales aterrizó los reflectores en el drama personal que atraviesa el histrión

Por Víctor Cisneros

Un video difundido en redes sociales aterrizó los reflectores en el drama personal que atraviesa el histrión.

El actor Alejandro Landero vive un drama personal que supera cualquier ficción televisiva en la que haya brillado en los años 80. Un video difundido en redes sociales aterrizó los reflectores sobre su vida, en años recientes marcada por carencias, la falta de un hogar y el olvido del público.

Su historia, irónicamente, surge en medio de un emotivo reencuentro entre Verónica Castro y Laura Zapata, actrices con quienes Landero compartió créditos en el exitoso melodrama de finales de años 80, Rosa Salvaje.

Un galán de telenovelas

Durante la época dorada de las telenovelas mexicanas, Alejandro Landero fue uno de los rostros más recordados de Televisa. Su participación en Rosa Salvaje (1988), junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo, lo convirtió en una de las promesas de la televisión.

Sin embargo, hoy su presente dista de la bonanza de aquellos años. Landero fue visto en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, acompañado de sus tres gatos y un perro, a los que se niega a abandonar. “El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar. Busca albergue por un mes”, se lee en una publicación de X (antes Twitter).

El actor de telenovelas está en la Colonia Roma.

De los foros de Televisa a la incertidumbre

Alejandro Landero fue parte de producciones icónicas como Monte Calvario (1986), Pasión y Poder (1988), Un rostro en mi pasado (1989) y Blanca Vidal (1982). Su presencia constante en melodramas lo posicionó como uno de los galanes emergentes de la época. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre desapareció del radar mediático.

Según registros de la época, tras su participación en Entre la vida y la muerte (1993), Landero dejó Televisa para incorporarse a TV Azteca, lo que en ese entonces implicaba un veto automático por parte de la televisora de San Ángel. Poco después, decidió retirarse del medio artístico y dedicarse a otros proyectos.

Una vida fuera de los reflectores

En 2020, Recordar es vivir, un blog de fans, un usuario reveló que el nombre completo del actor es Alejandro Jesús Landero García y que durante muchos años llevó una vida normal lejos de los reflectores. De acuerdo con información disponible en su antiguo perfil de LinkedIn, estudió Derecho en la Universidad del Nuevo Mundo (aunque no concluyó la carrera) y trabajó como ejecutivo de cuenta en la Casa de Cambio Tíber.

Además, fue socio fundador de una empresa de vinos españoles y maestro de actuación e inglés en Morelos. También se desempeñó como músico y conductor de televisión en Once TV, demostrando su versatilidad artística.

Su presencia constante en melodramas lo posicionó como uno de los galanes emergentes de la época.

Piden que la ANDA lo ayude

En su momento, Landero reapareció para desmentir los rumores sobre su supuesta muerte, asegurando que vivía en Puerto Vallarta y que su esposa había fallecido en 2016. Las fotografías compartidas en sus redes sociales mostraban a un hombre tranquilo, de cabello canoso, rodeado de animales y lejos del glamour de la televisión.

Sin embargo, cinco años después, su situación cambió drásticamente. Hoy, vecinos de la Condesa han iniciado una campaña para encontrarle un albergue temporal que le permita tener techo y alimento junto a sus mascotas.

El caso de Alejandro Landero ha generado conmoción entre los usuarios de redes sociales, quienes piden la intervención de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) o de figuras del medio que puedan apoyarlo. Muchos recuerdan con cariño su paso por Rosa Salvaje, donde compartió escena con Verónica Castro, y lamentan que una de las caras más queridas de los años 80 enfrente una situación tan difícil.

Mientras tanto, el actor continúa en la misma zona, sobreviviendo con sus animales de compañía y el cariño de algunos vecinos que se han acercado para ofrecerle ayuda.

El caso de Alejandro Landero ha generado conmoción entre los usuarios de redes sociales.

