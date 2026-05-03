México

Frente Frío 48: chubascos y lluvias fuertes cubrirán el centro y oriente del país, con rachas de viento

Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé el denominado “Evento de Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el sureste, chubascos en el centro del país y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el sureste, chubascos en el centro del país y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 3 de mayo el Frente Frío 48 se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del país.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema interactuará con una masa de aire polar y el ingreso de humedad, lo que generará condiciones de inestabilidad atmosférica en el centro, oriente y sureste de México.

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Lluvias intensas en el sureste de México

El pronóstico destaca precipitaciones de gran intensidad en varias entidades:

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Chiapas (norte y este) y Quintana Roo (centro y sur).
  • Muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Campeche y Yucatán.
  • Fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Además, se prevén chubascos en estados del centro y occidente como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, así como lluvias aisladas en Baja California, Colima y Guanajuato.

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Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ocasionar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

Recomendaciones ante lluvias y viento

El SMN exhorta a la población a:

  • Evitar zonas inundables y cauces de ríos
  • No resguardarse bajo árboles durante tormentas
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales

El Frente Frío 48 mantendrá condiciones de clima contrastante en México, con lluvias intensas en el sureste y calor extremo en otras regiones, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles afectaciones.

Evento de “Norte” y fuertes rachas de viento

La masa de aire polar asociada al frente provocará un evento de “Norte” con rachas importantes:

  • De 60 a 80 km/h: en Veracruz (centro y sur) y el istmo y golfo de Tehuantepec.
  • De 40 a 60 km/h: en Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan vientos de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Coahuila y Chihuahua, así como rachas menores en gran parte del país.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad.

Oleaje elevado en costas del Golfo

El pronóstico marítimo indica:

  • Oleaje de 3 a 4 metros: costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec.
  • De 2 a 3 metros: en Tabasco y Campeche.
  • De 1 a 2 metros: en la península de Baja California.

Onda de calor persiste en varias entidades

A pesar de las lluvias, continuará la onda de calor en estados como:

Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, con temperaturas de:

  • 40 a 45 °C: en Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • 35 a 40 °C: en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se prevé:

  • Mañana: ambiente fresco a templado, con bruma.
  • Tarde: ambiente cálido a caluroso, con cielo nublado, lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de tormentas eléctricas y posible granizo.

Las temperaturas oscilarán entre 14 a 16 °C de mínima y 26 a 28 °C de máxima en la capital.

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