Buscan ayuda para actor de Televisa que fue localizado en situación de calle con sus gatos

El actor apareció en calles de CDMX. CRÉDITO: LaRomaMex/X

Un actor de telenovelas de Televisa como Rosa Salvaje fue ubicado en situación de calle en la Ciudad de México, se trata de Alejandro Landero, recordado por participar en Rosa Salvaje, de 1988.

El famoso se encuentra con sus pertenencias en la banca de un parque público de la Colonia Condesa, intenta subsistir con algunos gatos que ha adoptado, así como un perro, de acuerdo con una cuenta de vecinos de dicha zona.

Por el momento, Alejandro Landero busca un refugio de un mes, actualmente se encuentra en la calle de Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

“El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa”, se pudo leer.

Otras telenovelas en las que participó son Pasión y Poder de 1988, Monte Calvario de 1986, Blanca Vidal de 1982, así como Un Rostro en mi pasado, de 1989.

El actor de telenovelas está en la Colonia Roma. Crédito: X/ LaRomaMex/

Cabe señalar que en 2020 ya había habido rumores de la supuesta desaparición del ojo público de este actor, incluso se difundió información sobre su supuesta muerte, aún así, se desconoce el motivo por el que ahora mismo se encuentra en situación de calle en compañía de varios animales.

Otra actriz de Rosa Salvaje que estuvo en situación de calle

En su momento, el temor al contagio de COVID-19 llevó a Renata Flores, reconocida por su trayectoria en Televisa y por su participación en telenovelas como Rosa Salvaje y Rebelde, a posponer su ingreso a la Casa del Actor tras haber sido rescatada de la indigencia.

La actriz, que vivió durante tres años en situación de calle, incluso estuvo en resguardo.

Renata Flores (Foto: Facebook@Renata Flores)

En 2020, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) localizó a Renata Flores en estado de abandono, viviendo dentro de su camioneta junto a sus perros y algunas pertenencias. Tras este hallazgo, la organización la trasladó a un centro de acopio de la Casa del Actor.

El actor David Rencoret explicó a Ventaneando que la actriz fue recibida en la Casa del Actor, pero al principio tuvo cierta resistencia por la pandemia “En estos días y con semáforo rojo no quiere salir de donde está, aparte que hay que operar a una de sus mascotas que está ciego el perrito y eso se va a hacer en estos días”, señaló el actor.

Añadió que la actriz se siente segura en su actual refugio y prefiere evitar el contacto con otras personas por el momento. “Se siente muy segura en donde está y no quiere estar en más contacto con gente por ahora. Me dijo ‘aplacemos esto’. Se pondrá en contacto con la directora de la Casa del Actor para acordar las fechas y determinar todo”, agregó David Rencoret a Ventaneando.