Hijo de AMLO defiende la 4T en medio del escándalo de Rocha Moya: “México no es un país subordinado”

La publicación del mensaje surge mientras diversas autoridades mexicanas son señaladas por fiscales estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico, en un contexto de tensión diplomática entre ambos países y debate público sobre el caso Rocha Moya. (Infobae-Itzallana)

En medio de uno de los momentos más tensos de la relación entre México y Estados Unidos en años, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó este domingo un extenso mensaje en su cuenta de X en el que salió en defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional mexicana.

El texto llegó mientras el país debate el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de Morena acusados por fiscales estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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“Una minoría rapaz que perdió el poder político”

López Beltrán arrancó su publicación con una declaración de principios: la 4T “continúa y avanza de la mano del pueblo”, y eso, escribió, “incomoda a una minoría rapaz que ya hace rato perdió el poder político, pero aún conserva poder económico”.

Definió el momento actual como la consolidación de un cambio histórico iniciado por su padre, pero en una etapa “más técnica, más profunda y más estructural” bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Por eso hay ruido. Por eso hay resistencias. Por eso hay presión desde fuera y golpeteo desde dentro”, escribió, en una referencia que muchos leyeron directamente como alusión al escándalo desatado desde Washington.

Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.

La soberanía como respuesta a Estados Unidos

El fragmento más llamativo del mensaje — y el que más circuló en redes — fue su posicionamiento frente a las “narrativas externas”:

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“México no es un país subordinado. Frente a narrativas externas y poderes hegemónicos que históricamente han pretendido influir mediante presión, fuerza o desinformación, México está demostrando que hay otro camino: el de la soberanía nacional.”

El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

¿Quién es José Ramón López Beltrán?

Aunque no ocupa ningún cargo público, el hijo mayor de AMLO es una figura política activa en las redes del movimiento. Sus publicaciones en X son seguidas de cerca como termómetro del pensamiento interno de la llamada familia de la 4T, y sus declaraciones suelen anticipar o reforzar los posicionamientos oficiales del partido y del gobierno.

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Su mensaje de este domingo no tiene desperdicio en ese sentido: llega en el momento más delicado del sexenio de Sheinbaum en materia de política exterior, y su tono combativo contrasta con la cautela calculada que ha mostrado públicamente la presidenta frente al caso Rocha Moya.

El contexto que lo dice todo

El timing del mensaje no es un detalle menor. López Beltrán publicó su texto el mismo día en que The New York Times difundió un extenso análisis presionando a Sheinbaum a actuar contra Rocha Moya, y en que múltiples voces dentro y fuera de México debaten si el indiciamiento es un acto de justicia o una operación de presión política de la administración Trump sobre el gobierno mexicano.

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