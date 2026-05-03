El caso Rocha Moya pone a Sheinbaum ante su mayor dilema político, advierte el New York Times

El señalamiento judicial en Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa plantea un dilema político para el gobierno federal, que enfrenta presiones tanto para demostrar autonomía ante Washington como para preservar la cohesión interna en Morena. (Infobae-Itzallana)

El New York Times publicó este domingo un extenso análisis sobre el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que el influyente diario estadounidense plantea que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una “encrucijada histórica”: actuar contra la corrupción dentro de su propio movimiento o proteger la unidad política de Morena.

Lo que el texto no menciona con la misma contundencia es el contexto completo en el que explota este escándalo. La administración Trump ha intensificado su estrategia de presión sobre gobiernos latinoamericanos considerados hostiles a Washington: ha amenazado con intervenciones militares en México bajo el pretexto del combate al narcotráfico, ha usado el comercio como palanca de negociación con la revisión del T-MEC a punto de arrancar formalmente, y ha desplegado una política exterior en la región que mezcla sanciones, indiciamientos y presión mediática según sus propios intereses geopolíticos.

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A eso se suma una contradicción que el NYT apenas roza y que resulta imposible ignorar: el mismo gobierno que le exige a México actuar contra la corrupción ligada al narco es el que indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en suelo estadounidense precisamente por narcotráfico. Una decisión que deja en entredicho la coherencia moral del discurso de Washington — y que convierte al caso Rocha Moya en algo muy difícil de leer como un acto de justicia puro, desvinculado de la geopolítica y los intereses de la administración Trump en América Latina.

Una resolución tomada en relación con un exjefe de Estado centroamericano, condenado por delitos internacionales, pone en tela de juicio la postura de Washington en política exterior hacia la región latinoamericana. REUTERS/Nathan Howard

Lo que sí reveló la acusación

El miércoles pasado, fiscales estadounidenses dieron a conocer un indiciamiento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios, en el que los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.

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El NYT recuerda que las sospechas sobre Rocha Moya no son nuevas. En 2024, el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador. Sin embargo, el diario también reconoce — aunque sin darle mayor peso — que el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indiciamiento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.

Sheinbaum responde: soberanía, no evasión

Desde que se conoció el indiciamiento, la presidenta ha mantenido una postura clara. Rechazó la solicitud de arresto presentada por Washington argumentando falta de evidencia suficiente, anunció que la Fiscalía General de la República investigará el caso de forma independiente y advirtió que si no se encontrara sustento a las acusaciones, su gobierno consideraría el indiciamiento como una intromisión en la soberanía nacional.

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"Cooperamos y coordinamos con Estados Unidos, pero nunca nos vamos a subordinar, porque eso es un asunto de dignidad“, declaró ante la prensa.

Lo que el NYT enmarca como “cautela calculada” o posible encubrimiento, el gobierno mexicano lo presenta como el ejercicio elemental de su soberanía. No es un matiz menor.

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

El contexto que el NYT deja en segundo plano

Hay datos que el análisis del diario neoyorquino incluye pero no desarrolla con la misma intensidad:

EU indultó al expresidente de Honduras , Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia del discurso antidrogas de Washington

La exembajadora Roberta Jacobson advirtió esta semana en entrevista con N+ Foro que " todo hay que verlo como parte del juego " de las negociaciones del T-MEC

Históricamente, cuando EU ha presionado demasiado a México, la estrategia se ha revertido: en 2020, Washington tuvo que devolver al general Cienfuegos a México tras la presión del gobierno de López Obrador

Las voces que el NYT sí cita

El diario recoge opiniones de analistas que presionan a Sheinbaum a actuar:

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La analista Viri Ríos considera que la presidenta tiene más respaldo interno dentro de Morena para investigar a Rocha Moya de lo que se cree

La exfiscal estadounidense Gina Parlovecchio advirtió que México históricamente ha ofrecido poca cooperación en investigaciones contra funcionarios públicos

El conductor Enrique Acevedo señaló que Sheinbaum ha mostrado contención cada vez que una decisión podría afectar políticamente a su movimiento

Todas voces válidas. Pero llamativamente ausentes en el análisis del NYT están las perspectivas de quienes cuestionan la legitimidad y el momento del indiciamiento estadounidense.

Este miércoles 29 de abril, el embajador Ronald Johnson emitió el comunicado. (Crédito: Embajada Estadounidense)

La pregunta que queda en el aire

El NYT concluye que para Sheinbaum “la pregunta ya no es si tiene la información, sino si tiene la voluntad política de actuar”. Es una frase poderosa. También es una frase que asume, sin demostrarlo, que EU actúa exclusivamente movido por un genuino combate a la corrupción — y no por los múltiples intereses geopolíticos, comerciales y de seguridad que tiene sobre México en este momento.

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Esa pregunta, el diario neoyorquino prefiere no hacérsela.