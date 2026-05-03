México

Operativo en Piedras Negras deja aseguramiento de metanfetamina y un inmueble

Fuerzas estatales y federales decomisaron ocho kilos de droga en un inmueble donde también se localizaron indicios relacionados con su distribución

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Piedras Negras (Crédito: redes sociales)
Piedras Negras (Crédito: redes sociales)

Un operativo en Piedras Negras, Coahuila, derivó en el aseguramiento de ocho kilogramos de metanfetamina, además de una báscula gramera y un inmueble, durante una intervención coordinada entre fuerzas federales y estatales.

La acción se llevó a cabo tras la ejecución de una orden técnica de investigación en un domicilio del municipio, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal.

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De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional se encargaron de la seguridad periférica y el apoyo logístico durante el ingreso al inmueble, donde se localizó una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Ocho envoltorios de plástico

En el interior del domicilio fueron encontrados ocho envoltorios de plástico con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, sumando un total cercano a los ocho kilogramos de droga sintética.

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También fue asegurada una báscula gramera, presuntamente utilizada para la medición y fraccionamiento del narcótico, además del propio inmueble donde se resguardaba el material.

Mapa de México sobre fondo negro, con el estado de Coahuila resaltado en naranja. Las ciudades Piedras Negras, Saltillo y Torreón muestran iconos de candado.
El mapa ilustra el estado de Coahuila en México, destacando las ciudades de Piedras Negras, Saltillo y Torreón con íconos de candado que simbolizan un alto nivel de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la intervención, todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.

El domicilio fue asegurado y permanece bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia de seguridad para inhibir actividades de la delincuencia organizada en la región fronteriza de Coahuila.

Coahuila destaca en percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI

La Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubicó a tres ciudades de Coahuila entre las seis con mejor percepción de seguridad en México. De acuerdo con los resultados, Piedras Negras se colocó en el segundo lugar nacional, Saltillo en la cuarta posición y Torreón en el sexto sitio del ranking.

El informe refleja que las principales ciudades de la entidad se mantienen dentro de los primeros lugares en percepción de seguridad a nivel nacional, con presencia simultánea en los puestos más altos de la medición.

La ENSU es un ejercicio estadístico que mide la percepción ciudadana sobre seguridad pública en zonas urbanas del país, con base en encuestas aplicadas de manera periódica por el INEGI.

Actualmente, la posición de Coahuila en los indicadores de seguridad responde, según sus autoridades, a un modelo “vanguardista que destaca no solo en el país sino a nivel internacional”. La estrategia, señalan, busca garantizar que la población sienta confianza en las instituciones y perciba un entorno estable en el día a día.

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