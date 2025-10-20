México

Laura Zapata felicita a Verónica Castro por su cumpleaños con polémica foto y recibe fuertes críticas

La hermana de Thalía felicitó a la madre de Cristian Castro tras cumplir 73 años de vida

Por Marco Ruiz

Guardar
Laura Zapata felicita a Verónica
Laura Zapata felicita a Verónica Castro por su cumpleaños con polémica foto y recibe fuertes críticas (RS)

A pesar de que Verónica Castro es una de las actrices mexicanas con mayor cantidad de fans y apoyo del público mexicano, una reciente publicación de Laura Zapata con ella ha hecho tendencia su nombre, pues la hermana de Thalía habría decidido felicitarla por su cumpleaños número 73 con una polémica foto que tiene evidentes retoques digitales.

A través de su cuenta de Instagram, la ex villana de telenovelas en Televisa como María Mercedes compartió un amistoso mensaje para su colega: “Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. El reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica”.

Sin embargo, la publicación de forma casi inmediata se lleno de fuertes mensajes y críticas en contra de Laura Zapata por utilizar “filtros” en la foto, pues más de uno considera que distorsionó la realidad de lo que son en la actualidad ambas y refuerza los estereotipos por el que ha sido criticada la madre de Cristian Castro en el pasado: no aceptar su edad.

La hermana de Thalía felicitó
La hermana de Thalía felicitó a la madre de Cristian Castro tras cumplir 73 años de vida (Instagram)

“Un filtro más y desaparecen”. “Hay un poco de foto en sus filtros”. “Laura no ves que a la Vero todo el tiempo la regañan por usar en excesos esos filtros y ahora tu sales con esto que solo refuerza que ninguna de ustedes o ese clan de la telenovelas puede aceptar que ya son mujeres de la tercera edad y aún así se pueden ver bellas”, se puede leer en la caja de comentarios.

Verónica Castro cumplió 73 años de edad: el legado de una estrella de la televisión mexicana

El legado de Verónica Castro se mantiene vigente tras más de cinco décadas de carrera, y en su 73º aniversario, la artista recibe un aluvión de afecto por parte de sus seguidores, quienes celebran la huella que ha dejado en el espectáculo mexicano y latinoamericano.

La llamada “Chaparrita de Oro” ha construido una trayectoria que abarca desde la actuación y la conducción hasta la música y el teatro, consolidándose como una de las figuras más queridas y emblemáticas de la televisión naciona.

El recorrido profesional de Verónica Castro comenzó en el universo de las fotonovelas, un formato popular en México durante la segunda mitad del siglo XX. Su talento y disciplina la impulsaron rápidamente hacia las telenovelas, donde alcanzó notoriedad internacional gracias a producciones como Rosa Salvaje, que la posicionaron como un auténtico ícono del melodrama.

Verónica Castro cumplió 73 años
Verónica Castro cumplió 73 años de edad: el legado de una estrella de la televisión mexicana Créditos: Cuartoscuro/Antonio Cruz

La versatilidad de la actriz se manifestó también en su faceta como cantante, con el lanzamiento de varios discos y su participación en programas musicales, lo que amplió su presencia en el ámbito artístico. Pocos conocen que la vocación de Verónica Castro por el espectáculo tiene raíces familiares profundas.

Su abuela paterna fue fundadora de una compañía de espectáculos, mientras que su tío, el comediante Fernando Soto “Mantequilla”, se destacó durante la Época de Oro del cine mexicano. Esta herencia artística, sumada a su esfuerzo personal, le permitió obtener una beca para estudiar en Estados Unidos durante su juventud, lo que contribuyó a su formación profesional.

A lo largo de su carrera, Verónica Castro no solo brilló en la pantalla chica, sino que también se consolidó como presentadora y actriz de teatro, demostrando que su talento trasciende los límites de la televisión. Su imagen se asocia con la elegancia, el carisma y el profesionalismo, cualidades que la han convertido en un referente para varias generaciones de espectadores.

Temas Relacionados

Laura ZapataVerónica CastroFiltrosTelenovelasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo comprar y vender centenarios de oro y onzas de plata el 20 de octubre

Distintos bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un valor diferente por compra y venta de monedas

Cómo comprar y vender centenarios

El secreto de repostería para hacer un panqué de elote esponjoso y cremoso

Sigue estos tips para que tu postre quede delicioso

El secreto de repostería para

Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’

La protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ celebró su cumpleaños rodeada de famosas amigas

Cumpleaños 73 de Verónica Castro:

Sheinbaum explica diálogo con ciudadano en Tianguistengo y descarta promoción electoral

La presidenta aclaró que su respuesta a un reclamo ciudadano sobre el presidente municipal de la localidad no buscaba influir en los procesos electorales

Sheinbaum explica diálogo con ciudadano

Tercera Etapa de Vivienda Bienestar: consigue una casa del CONAVI en esta nueva fase

Conoce todos los detalles sobre este apoyo

Tercera Etapa de Vivienda Bienestar:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver con mensaje para

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Coparmex Sinaloa llama a hablar con la verdad sobre inseguridad en Mazatlán para no afectar el turismo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alejandro Landero, galán

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

La razón por la que La Chilindrina desaprueba la serie de Chespirito ‘Sin querer queriendo’: “No me gustó”

Juanpa Zurita revela su secreto para adivinar en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Mi juego viene de un lugar puro, no del ego”

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Carolina Ross enfrenta escándalo de infidelidad tras su eliminación de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Paulinho mantiene liderato de goleo

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

Miranda Grana logra histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025