México

Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’

La protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ celebró su cumpleaños rodeada de famosas amigas

Por Marco Ruiz

Guardar
Cumpleaños 73 de Verónica Castro:
Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’. (Instagram/@sebasresendiz)

La gran primera actriz Verónica Castro cumplió 73 años de edad el pasado domingo 19 de octubre. En el marco de dichos festejos, la madre de Cristian Castro no dejó pasar el momento para reconocerse y celebrarse un año más de vida, por lo que rodeada de famosas amigas llevó a cabo sus festejos.

Gracias al lente de Sebastián Reséndiz, reportero de Hoy y otro de los populares asistentes, los miles de fans de la ex actriz de Televisa pudieron observar que entre sus invitadas resaltaban Maribel Guardia, Ana de la Reguera, Laura Zapata y Rocío Banquells, con quienes cantó, bailó y agradeció un año más de vida.

“Momento histórico después de 30 años Verónica Castro volvió a cantar su éxito Macumba hoy en su fiesta de cumpleaños y que tal las bailarinas de lujo maravillosas Maribel Guardia y Ana de la Reguera”, reportó en su cuenta de Instagram el colaborador de Hoy.

La protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ celebró su cumpleaños rodeada de famosas amigas. Crédito: Instagram/@sebasresendiz

De Maribel Guardia a Ana de la Reguera: las famosas en la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro número 73

Por su parte, su amiga Maribel Guardia le escribió un mensaje de cumpleaños también:

”Feliz cumpleaños, querida Verónica Castro. Hoy celebro tu vida, tu talento y esa luz inmensa que has regalado a millones de corazones. Eres una mujer admirable, fuerte, generosa y con un carisma único que trasciende generaciones. Gracias por tanto arte, por tu risa, por tu entrega y por ser inspiración constante. Que Dios te bendiga siempre con salud, amor y alegría”.

De Maribel Guardia a Ana
De Maribel Guardia a Ana de la Reguera: las famosas en la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro número 73 (Foto: Instagram/Maribel Guardia )

Ana de la Reguera también escribió “Feliz cumple Vero, te adoramos”. La actriz además dejó ver que se encontraba a lado del periodista de espectáculos Fabián Lavalle, conductor que le escribió: “Celebrar tu vida es increíble , eres grande entre las grandes un ser humano fuera de serie te quiero con todo mi corazón”.

Aunque Rocío Banquells de momento no ha subido publicaciones a sus redes sociales, por medio de los videos compartidos por Maribel Guardia se pudo observar que fue una de las pizzas clave de la celebración ya que le cantó a la cumpleañera en más de una ocasión algunos de sus más grandes éxitos y hasta las mañanitas.

Fiaban Lavalle fue uno de
Fiaban Lavalle fue uno de los invitados (Foto: Instagram/ Ana de la Reguera)

Laura Zapata otra famosa invitada al cumpleaños de Verónica Castro, aunque las rodeo la polémica

La controversia en torno a la imagen pública de las celebridades mexicanas volvió a encenderse tras la felicitación que Laura Zapata dedicó a Verónica Castro por su cumpleaños número 73.

La publicación, realizada en redes sociales, no solo generó una ola de comentarios, sino que puso en el centro del debate el uso de filtros digitales y la percepción de la edad en figuras del espectáculo. El mensaje de Laura Zapata en Instagram, dirigido a su colega y acompañando una fotografía visiblemente retocada, decía: “Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. El reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica”.

La reacción del público fue inmediata. Numerosos usuarios criticaron la elección de la imagen, señalando que los filtros empleados distorsionaban la apariencia real de ambas actrices y perpetuaban estereotipos sobre la negación de la edad, un tema que ha perseguido a Verónica Castro en el pasado.

Entre los comentarios destacados en la publicación, se leyeron frases como “Un filtro más y desaparecen”, “Hay un poco de foto en sus filtros” y “Laura no ves que a la Vero todo el tiempo la regañan por usar en excesos esos filtros y ahora tu sales con esto que solo refuerza que ninguna de ustedes o ese clan de la telenovelas puede aceptar que ya son mujeres de la tercera edad y aún así se pueden ver bellas”.

‘Macumba’: el éxito de Verónica Castro que volvió a cantar tras 30 años de ausencia

“Macumba” es una canción interpretada por Verónica Castro, incluida en su álbum homónimo lanzado en 1986. El tema fusiona ritmos tropicales y fue compuesto por el argentino Aníbal Pastor.

La letra hace referencia a la práctica de la macumba, aludiendo a hechizos y rituales típicos de la cultura brasileña, todo en torno a una historia de amor. Este sencillo se convirtió en un éxito en América Latina y consolidó la popularidad de Castro como cantante.

Temas Relacionados

Verónica CastroMaribel GuardiaRocío BanquellsLaura ZapataAna de la RegueraFabián LavalleTelenovelasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo llegar al tianguis de muebles del Edomex que tiene precios bajos

Este espacio se ha consolidado como uno de los sitios más visitados del Estado de México para adquirir mobiliario variado, funcional y con acabados personalizados

Cómo llegar al tianguis de

Cómo comprar y vender centenarios de oro y onzas de plata el 20 de octubre

Distintos bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un valor diferente por compra y venta de monedas

Cómo comprar y vender centenarios

El secreto de repostería para hacer un panqué de elote esponjoso y cremoso

Sigue estos tips para que tu postre quede delicioso

El secreto de repostería para

Sheinbaum explica diálogo con ciudadano en Tianguistengo y descarta promoción electoral

La presidenta aclaró que su respuesta a un reclamo ciudadano sobre el presidente municipal de la localidad no buscaba influir en los procesos electorales

Sheinbaum explica diálogo con ciudadano

Tercera Etapa de Vivienda Bienestar: consigue una casa del CONAVI en esta nueva fase

Conoce todos los detalles sobre este apoyo

Tercera Etapa de Vivienda Bienestar:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver con mensaje para

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Coparmex Sinaloa llama a hablar con la verdad sobre inseguridad en Mazatlán para no afectar el turismo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alejandro Landero, galán

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

La razón por la que La Chilindrina desaprueba la serie de Chespirito ‘Sin querer queriendo’: “No me gustó”

Juanpa Zurita revela su secreto para adivinar en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Mi juego viene de un lugar puro, no del ego”

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Carolina Ross enfrenta escándalo de infidelidad tras su eliminación de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Puebla vs América:dónde y a

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa