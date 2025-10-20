Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’. (Instagram/@sebasresendiz)

La gran primera actriz Verónica Castro cumplió 73 años de edad el pasado domingo 19 de octubre. En el marco de dichos festejos, la madre de Cristian Castro no dejó pasar el momento para reconocerse y celebrarse un año más de vida, por lo que rodeada de famosas amigas llevó a cabo sus festejos.

Gracias al lente de Sebastián Reséndiz, reportero de Hoy y otro de los populares asistentes, los miles de fans de la ex actriz de Televisa pudieron observar que entre sus invitadas resaltaban Maribel Guardia, Ana de la Reguera, Laura Zapata y Rocío Banquells, con quienes cantó, bailó y agradeció un año más de vida.

“Momento histórico después de 30 años Verónica Castro volvió a cantar su éxito Macumba hoy en su fiesta de cumpleaños y que tal las bailarinas de lujo maravillosas Maribel Guardia y Ana de la Reguera”, reportó en su cuenta de Instagram el colaborador de Hoy.

La protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ celebró su cumpleaños rodeada de famosas amigas. Crédito: Instagram/@sebasresendiz

De Maribel Guardia a Ana de la Reguera: las famosas en la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro número 73

Por su parte, su amiga Maribel Guardia le escribió un mensaje de cumpleaños también:

”Feliz cumpleaños, querida Verónica Castro. Hoy celebro tu vida, tu talento y esa luz inmensa que has regalado a millones de corazones. Eres una mujer admirable, fuerte, generosa y con un carisma único que trasciende generaciones. Gracias por tanto arte, por tu risa, por tu entrega y por ser inspiración constante. Que Dios te bendiga siempre con salud, amor y alegría”.

De Maribel Guardia a Ana de la Reguera: las famosas en la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro número 73 (Foto: Instagram/Maribel Guardia )

Ana de la Reguera también escribió “Feliz cumple Vero, te adoramos”. La actriz además dejó ver que se encontraba a lado del periodista de espectáculos Fabián Lavalle, conductor que le escribió: “Celebrar tu vida es increíble , eres grande entre las grandes un ser humano fuera de serie te quiero con todo mi corazón”.

Aunque Rocío Banquells de momento no ha subido publicaciones a sus redes sociales, por medio de los videos compartidos por Maribel Guardia se pudo observar que fue una de las pizzas clave de la celebración ya que le cantó a la cumpleañera en más de una ocasión algunos de sus más grandes éxitos y hasta las mañanitas.

Fiaban Lavalle fue uno de los invitados (Foto: Instagram/ Ana de la Reguera)

Laura Zapata otra famosa invitada al cumpleaños de Verónica Castro, aunque las rodeo la polémica

La controversia en torno a la imagen pública de las celebridades mexicanas volvió a encenderse tras la felicitación que Laura Zapata dedicó a Verónica Castro por su cumpleaños número 73.

La publicación, realizada en redes sociales, no solo generó una ola de comentarios, sino que puso en el centro del debate el uso de filtros digitales y la percepción de la edad en figuras del espectáculo. El mensaje de Laura Zapata en Instagram, dirigido a su colega y acompañando una fotografía visiblemente retocada, decía: “Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. El reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica”.

La reacción del público fue inmediata. Numerosos usuarios criticaron la elección de la imagen, señalando que los filtros empleados distorsionaban la apariencia real de ambas actrices y perpetuaban estereotipos sobre la negación de la edad, un tema que ha perseguido a Verónica Castro en el pasado.

Entre los comentarios destacados en la publicación, se leyeron frases como “Un filtro más y desaparecen”, “Hay un poco de foto en sus filtros” y “Laura no ves que a la Vero todo el tiempo la regañan por usar en excesos esos filtros y ahora tu sales con esto que solo refuerza que ninguna de ustedes o ese clan de la telenovelas puede aceptar que ya son mujeres de la tercera edad y aún así se pueden ver bellas”.

‘Macumba’: el éxito de Verónica Castro que volvió a cantar tras 30 años de ausencia

“Macumba” es una canción interpretada por Verónica Castro, incluida en su álbum homónimo lanzado en 1986. El tema fusiona ritmos tropicales y fue compuesto por el argentino Aníbal Pastor.

La letra hace referencia a la práctica de la macumba, aludiendo a hechizos y rituales típicos de la cultura brasileña, todo en torno a una historia de amor. Este sencillo se convirtió en un éxito en América Latina y consolidó la popularidad de Castro como cantante.