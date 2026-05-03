Morena nombra a Ariadna Montiel como su nueva presidenta nacional

Una mujer sonríe y habla desde un podio de madera con el escudo nacional mexicano, frente a un muro rojo con el logo 'morena' en letras de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 3 de mayo, Arianda Montiel Reyes asume la dirigencia del Morena, quien hasta el pasado 27 de abril fungía como secretaria del Bienestar.

El anuncio se dio durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido y en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra su gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos lazos con el crimen organizado y tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se incorpora al gabinete de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como consejera jurídica.

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