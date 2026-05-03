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Morena manda señal a Estados Unidos: “No cabe un México arrodillado” en medio del caso Rocha Moya

En el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Durazo y Luisa María Alcalde cerraron filas con Sheinbaum

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Los asistentes a la reunión nacional extraordinaria del partido se pronunciaron por la defensa de la soberanía mexicana frente a las recientes tensiones con Estados Unidos y manifestaron respaldo a la jefa del Ejecutivo federal. (Infobae-Itallana)
Los asistentes a la reunión nacional extraordinaria del partido se pronunciaron por la defensa de la soberanía mexicana frente a las recientes tensiones con Estados Unidos y manifestaron respaldo a la jefa del Ejecutivo federal. (Infobae-Itallana)

El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena se celebró este domingo en la Ciudad de México en medio de uno de los momentos más tensos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Los discursos centrales del evento estuvieron marcados por referencias a la presión estadounidense sobre el gobierno mexicano y al escándalo del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por fiscales de EU de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Desde el estrado, dos de las figuras más prominentes del movimiento — Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde — abordaron el contexto internacional en términos que varios asistentes y analistas relacionaron directamente con las acusaciones de Washington contra funcionarios morenistas.

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Durazo habla de “gozosa abyección”

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, señaló que el mundo vive “intentos por imponer la voluntad de las potencias sobre pueblos libres y soberanos” y que algunos intereses externos pretenden tratar la soberanía de los países “como si fuera materia negociable”.

Durazo calificó de “gozosa abyección” la actitud de fuerzas políticas internas que, según él, se alinean con esas presiones intervencionistas — una declaración que distintos medios interpretaron como una crítica a quienes dentro de México han respaldado o celebrado el indiciamiento de funcionarios morenistas por parte de EU.

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El dirigente también se refirió a la situación interna del partido:

“La dignidad de las y los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público, interno o externo.”

Y reconoció que el momento político presenta tensiones:

“Ningún proyecto de transformación profunda está exento de las tensiones propias de toda disputa por el poder político. Empiezan a sentirse los embates de tiempos geopolíticos altamente complejos.”

Las intervenciones de los líderes partidistas abordaron la complejidad geopolítica que enfrenta el país y expresaron preocupación por el papel de la oposición frente a los señalamientos provenientes del gobierno estadounidense. (CUARTOSCURO)
Las intervenciones de los líderes partidistas abordaron la complejidad geopolítica que enfrenta el país y expresaron preocupación por el papel de la oposición frente a los señalamientos provenientes del gobierno estadounidense. (CUARTOSCURO)

Luisa Alcalde: “México no puede verse arrodillado”

Por su parte, la hasta ahora dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, señaló que México atraviesa “una coyuntura internacional compleja donde se pretenden anular principios de convivencia elementales basados en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos”.

Alcalde afirmó que el país ha respondido con firmeza a esa presión:

“México se ha convertido en un faro de dignidad y de firmeza.”

Y advirtió sobre los riesgos que, en su visión, enfrenta el movimiento:

“No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado.”

En referencia a la oposición, Alcalde declaró:

“Hay una oposición que se frota las manos por ver un México debilitado para aprovechar el momento y regresar por sus privilegios.”

Durante el encuentro, los organizadores destacaron la cifra histórica de afiliados, al tiempo que alertaron sobre tentativas externas de condicionar la independencia de México y el momento político que atraviesa la nación. (Foto: X/Luisa Alcalde)
Durante el encuentro, los organizadores destacaron la cifra histórica de afiliados, al tiempo que alertaron sobre tentativas externas de condicionar la independencia de México y el momento político que atraviesa la nación. (Foto: X/Luisa Alcalde)

El respaldo a Sheinbaum

Ambos discursos coincidieron en un punto central: el respaldo explícito a la presidenta Claudia Sheinbaum en el contexto de las presiones externas que enfrenta su gobierno.

Alcalde señaló que “hoy más que nunca la presidenta de México merece y requiere un movimiento unido, sin titubeos, que entienda el momento histórico”, mientras que Durazo cerró su intervención con una frase que se repitió como consigna entre los asistentes:

“Presidenta, no estás sola.”

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