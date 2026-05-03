Luisa María Alcalde rechaza injerencia extranjera y pide defender la 4T

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Luisa María Alcalde Luján rechazó la injerencia extranjera y convocó a defender la Cuarta Transformación.| (Foto: Tomada de IG)

Luisa María Alcalde Luján, expresidenta de Morena, llamó a la militancia del partido a “cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir”, durante su participación en el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido guinda, donde se sometió a votación la integración del nuevo Consejo Nacional.

La exlíder morenista subrayó la complejidad del escenario global y el posicionamiento de México frente a él:

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“No cabe duda de que estamos viviendo una coyuntura internacional compleja donde se pretenden anular principios de convivencia elementales basados en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos. Frente a este escenario, México se ha convertido en un faro de dignidad, con mucha claridad sobre respeto y rectitud; rechaza cualquier intento de injerencia que venga del extranjero".

Alcalde Luján tomó la palabra en el marco de su salida de la dirigencia del partido, tras la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien le pidió asumir el cargo de consejera jurídica de la Presidencia.

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Al despedirse de la militancia, expresó: “Me voy feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado, pero sobre todo me voy agradecida con ustedes, con la militancia, con quienes dan vida y rostro a Morena”. Además, subrayó que en 18 meses, el guinda pasó de 2.5 millones de militantes a 120 millones, lo que posiciona en el “segundo partido más grande del mundo”.

El VIII Congreso Nacional Extraordinario se lleva a cabo en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

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