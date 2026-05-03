Bloquean carretera Texcoco–Lechería en Atenco previo a mitin de Claudia Sheinbaum

Los manifestantes exigen atención a su demanda de agua potable. (Crédito: X | Captura de pantalla)

Tras permanecer bloqueada durante aproximadamente hora y media, la carretera Texcoco–Lechería fue liberada luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo con habitantes de la comunidad de La Pastoría, en San Salvador Atenco, para atender sus demandas relacionadas con el acceso al agua potable.

La movilización fue encabezada por un grupo de vecinos —alrededor de 70 personas— que cerraron la vialidad en el acceso principal al municipio, en protesta por el desabasto y por lo que señalaron como incumplimientos en la operación de un pozo comunitario.

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El bloqueo coincidió con la visita de la mandataria federal a la zona, donde tenía programado encabezar un acto público, lo que provocó que su comitiva se detuviera de manera momentánea en el trayecto.

Durante la protesta, los inconformes exigieron ser atendidos directamente y plantearon que una parte de la comunidad no cuenta con conexión al sistema de agua, por lo que han tenido que recurrir al suministro mediante pipas.

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También señalaron que el pozo existente no opera conforme a lo previsto, ya que, aunque fue diseñado para abastecer a miles de habitantes, actualmente sólo cubre a una parte de la población.

En el lugar se estableció comunicación entre autoridades federales y representantes de la comunidad, lo que permitió iniciar un diálogo para atender las demandas.

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Protestas de ejidatarios de Atenco por el proyecto del aeropuerto de Texcoco, en 2001. (foto: especial)

Como parte de los acuerdos, la presidenta se comprometió a dar seguimiento a la problemática del agua en la zona, lo que derivó en la liberación de la carretera.

La protesta generó afectaciones en la circulación vehicular sobre la Texcoco–Lechería, una de las principales vías de acceso al municipio, donde se registraron largas filas de automóviles durante el tiempo que se mantuvo el bloqueo.

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Mitin se lleva a cabo sin mayores contratiempos

Posteriormente, se llevó a cabo el “Plan de Justicia para Atenco y la Montaña. Segunda Restitución de Tierras, Estado de México”, una estrategia del gobierno federal enfocada en atender conflictos agrarios históricos en la región, particularmente los derivados de la oposición social a proyectos de infraestructura como el fallido aeropuerto en Texcoco.

El programa incluye la restitución de tierras a ejidatarios que participaron en ese movimiento, así como acciones para regularizar la tenencia de la tierra y atender rezagos en servicios básicos e infraestructura en comunidades del municipio.

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De acuerdo con información oficial, la llamada Segunda Restitución de Tierras corresponde a una nueva etapa en la entrega de superficies a núcleos agrarios de la zona, como parte de compromisos adquiridos por el gobierno federal con pobladores de Atenco.

Además de la devolución de tierras, el plan contempla medidas complementarias en materia de desarrollo social, acceso a servicios y fortalecimiento comunitario, en una región marcada por conflictos agrarios y movilizaciones desde principios de la década de 2000.

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La implementación de este programa ha sido presentada por autoridades federales como un mecanismo de reparación y atención a demandas históricas en el municipio.