¿Cómo quitarle lo picante a los rábanos para obtener sus beneficios?

Elimina el picor de este alimento para aprovechar sus antioxidantes y otros nutrientes

Por Ignacio Izquierdo

Rábanos: nutritivos pero picantes
Rábanos: nutritivos pero picantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rábano es una raíz ampliamente utilizada en la cocina mexicana y en diversas gastronomías del mundo, apreciada por su sabor fresco, su textura crujiente y sus propiedades nutricionales. Se le atribuyen beneficios como la aportación de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes. Sin embargo, muchas personas evitan consumirlo debido a su picor característico, que puede resultar intenso y dominante en algunos platos.

El sabor picante del rábano se debe a compuestos naturales conocidos como glucosinolatos, los cuales protegen a la planta y también son responsables de parte de sus beneficios a la salud. Para quienes desean seguir disfrutando de estas ventajas sin el efecto picante, existen métodos sencillos que permiten reducir la pungencia de los rábanos sin perder su frescura ni sus cualidades nutricionales.

Técnicas para reducir el picante de los rábanos y aprovechar sus beneficios

Agua y sal, entre las
Agua y sal, entre las formas de quitarle el picor a los rábanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una manera eficaz de disminuir el picor consiste en remojar los rábanos en agua fría. Una vez lavados y cortados, se colocan en un recipiente con suficiente agua fría y, si es posible, algunos cubos de hielo. Dejarlos reposar entre 10 y 20 minutos ayuda a que se liberen parte de los compuestos picantes, suavizando su sabor. Este método mantiene los rábanos crujientes y conserva la mayor parte de sus nutrientes.

Otra técnica consiste en agregarles sal. Tras lavar y cortar los rábanos, se espolvorean con sal de mesa y se dejan reposar alrededor de 10 minutos. Este proceso extrae un poco del líquido y con él, parte de los compuestos responsables del picor. Pasado ese tiempo, se recomienda enjuagarlos para eliminar el exceso de sal y evitar que se vuelvan demasiado salados. Así, el sabor final será más suave y la textura seguirá siendo agradable.

El vinagre ayuda a quitarle
El vinagre ayuda a quitarle el picor a los rábanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre también resulta útil para moderar el picante. Marinar rábanos en una mezcla de agua y vinagre por al menos 15 minutos ayuda a neutralizar parcialmente los glucosinolatos. Esta técnica, además, resalta el color y puede aportar un matiz adicional al sabor, pero sin enmascarar las notas naturales de la raíz.

Por último, pelar los rábanos contribuye a reducir el picante, ya que gran parte de los compuestos se concentran cerca de la piel. Aunque se pierden algunas fibras, se conserva la mayoría de los nutrientes principales.

Implementando estas técnicas, es posible disfrutar de los rábanos de manera más amable al paladar, sin sacrificar sus cualidades saludables.

