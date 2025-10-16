México

Por esta razón deberías de comer tejocote con frecuencia

Más allá de su uso en ponche, este fruto originario del altiplano ofrece diversos beneficios para la salud

Por Joshua Espinosa

Puebla lidera la producción nacional
Puebla lidera la producción nacional de tejocote, concentrando el 94% del cultivo en el país. (Segob)

Rico en tradiciones y sabores, el tejocote es protagonista de la gastronomía mexicana, especialmente en la temporada navideña. Aunque conocido principalmente por su inclusión en el típico ponche, este pequeño fruto ofrece valiosos beneficios a la salud, que lo distinguen dentro de la dieta nacional.

Según un análisis elaborado por El Poder del Consumidor, el tejocote, cuyo nombre proviene del náhuatl “Texócotl” y significa “fruto de sabor agridulce con piedra”, pertenece al género Crataegus.

En el continente americano existen alrededor de 100 especies del género Crataegus, de las cuales unas 13 se encuentran en la república mexicana. El tejocote es originaria de México y de ciertas localidades de Guatemala, aunque también llega a hallarse en la región de los Andes. Algunos países la conocen como manzanilla de la india.

La actividad antioxidante del tejocote
La actividad antioxidante del tejocote lo posiciona como aliado natural frente a enfermedades crónicas. (Foto Segob/ Siap)

En cuanto a su cultivo, el tejocote está adaptado a diversos tipos de suelo y clima, aunque su nicho natural se localiza en el altiplano mexicano, especialmente la región de los volcanes Izta y Popo, dentro de la Sierra Nevada. Puebla es el principal productor en México, generando el 94% de la producción nacional.

Pero, ¿cuáles son los aportes a la salud que distinguen al tejocote? Este fruto es una fuente relevante de vitamina A, calcio y hierro. Estos nutrientes contribuyen a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico, la fortaleza de los huesos y ayudan a evitar la anemia por deficiencia de hierro.

El perfil nutricional del tejocote resulta complementado por la presencia de vitamina C y compuestos bioactivos, como los fenólicos, reconocidos por su actividad antioxidante. Los antioxidantes que contiene el fruto promueven la protección celular al contrarrestar los efectos de la oxidación y la inflamación, procesos asociados a la aparición de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes.

El tejocote contribuye a fortalecer
El tejocote contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, los huesos y ayuda a prevenir la anemia. (Cuartoscuro)

En comparación con otras frutas como fresas y duraznos, el tejocote presenta una actividad antioxidante considerable, lo que lo convierte en un aliado natural para mejorar la salud.

Otro de sus beneficios, aunque menos conocido, es su aporte de fibra. Aunque no sobresale por un contenido elevado, la cantidad de este carbohidrato que ofrece el tejocote contribuye a controlar los niveles de glucosa y colesterol en la sangre.

La forma más popular de consumir el tejocote en México es en el tradicional ponche navideño. No obstante, su sabor y propiedades permiten incorporarlo en un abanico más amplio de recetas, tanto cocido como crudo (siempre que se encuentre maduro).

Cabe destacara, la temporada del tejocote inicia a finales de octubre y concluye hacia la mitad de enero, lo que lo convierte en un fruto estacional. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

