Las 5 ventajas de elegir tortillas para comer en lugar de pan

Este alimento mexicano tiene beneficios para la salud

Por Ignacio Izquierdo

La tortilla es un alimenta
La tortilla es un alimenta saludable, ¿por qué? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortillas se han convertido en un alimento esencial en numerosos países, donde su versatilidad y accesibilidad han favorecido su presencia diaria en la mesa. Muchas personas buscan opciones para acompañar sus comidas de manera más equilibrada y la elección entre tortillas o pan aparece frecuentemente en la planificación alimenticia.

En diversas culturas, las tortillas ocupan un lugar central al ofrecer no solo una alternativa al pan tradicional, sino también beneficios nutricionales específicos. Elegir tortillas frente al pan puede traer ventajas que abarcan desde la salud hasta la practicidad, lo que lleva a una comparación entre ambos para identificar cuál se adapta mejor a cada estilo de vida.

Cinco ventajas de elegir tortillas en lugar de pan

Conoce las ventajas de comer
Conoce las ventajas de comer tortillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Menor contenido calórico

La tortilla, especialmente la elaborada con maíz, suele contener menos calorías que muchas variedades de pan, en particular el pan blanco. Esta característica permite controlar mejor la ingesta calórica y puede resultar favorable en dietas orientadas a la reducción de peso. Se estima que una pieza estándar de tortilla de maíz aporta cerca de 50-60 calorías, mientras que una rebanada de pan blanco puede superar las 70-80 calorías.

2. Mayor aporte de fibra

Las tortillas de maíz o integrales ofrecen un aporte relevante de fibra alimentaria, lo que contribuye a una mejor digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. El consumo regular de fibra reduce el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, según organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, la fibra favorece la sensación de saciedad, lo que puede evitar comer en exceso.

3. Alternativa sin gluten

Para quienes presentan intolerancia al gluten o padecen enfermedad celíaca, la tortilla de maíz aparece como una opción naturalmente libre de esta proteína. Frente a determinadas variedades de pan, que suelen contener trigo y sus derivados, elegir tortillas permite mantener una dieta libre de gluten de manera sencilla y accesible. Esta característica facilita la incorporación de personas con necesidades específicas a las comidas familiares o sociales.

Imagen de archivo. Una empleada
Imagen de archivo. Una empleada pesa tortillas afuera del mercado Granada en Ciudad de México, México. 10 de enero de 2017. REUTERS/Tomas Bravo

4. Versatilidad en preparaciones

Las tortillas pueden rellenarse, doblarse o usarse como base para numerosos platillos, lo que incrementa la variedad culinaria sin recurrir a ingredientes adicionales procesados. Desde tacos hasta wraps, el uso de tortillas en la cocina favorece una alimentación variada y permite incluir vegetales, proteínas magras o legumbres de forma práctica.

5. Conservación y practicidad

Algunas tortillas, especialmente las de maíz, conservan su frescura más tiempo sin necesidad de conservadores artificiales, en comparación con ciertos tipos de pan industrializado. Son fáciles de calentar, almacenar y transportar, lo que brinda comodidad para quienes buscan opciones alimenticias ágiles en jornadas con poco tiempo.

La elección entre pan o tortillas depende de factores culturales, preferencias personales y objetivos nutricionales. Las tortillas ofrecen ventajas destacadas en términos de salud, accesibilidad y diversidad culinaria.

Así se ven los ensayos

Litzy, integrante original, reacciona a

Papás de Fede Dorcaz piden

El Teléfono Negro 2: esta

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta
Detienen a tres sujetos con

El Teléfono Negro 2: esta

México vs Ecuador: así fue

