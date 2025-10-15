México

Esta fue la razón por la que Fernando Delgadillo pospuso hasta 2026 su concierto de Naucalli

En un principio el evento musical tendría lugar el sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, ubicado en el Estado de México

Por Omar Martínez

El cantante explicó las razones por las que se pospuso el concierto hasta 2026. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

El cantante mexicano de trova, Fernando Delgadillo, informó durante el fin de semana pasado que su esperado concierto en Naucalli, Estado de México, sería pospuesto hasta 2026.

En un principio, el evento musical se llevaría a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Foro Felipe Villanueva, del Parque Naucalli, en la entidad mexiquense, pero fue pospuesto.

La nueva fecha para el concierto de Fernando Delgadillo se llevará a cabo el sábado 14 de febrero de 2026, por lo que aquellas que compraron entradas para octubre serán válidas para el espectáculo de inicios del siguiente año.

Cabe destacar que este concierto se llevaría a cabo para promocionar Noche de luciérnagas, los dos álbumes más recientes del intérprete de Entre pairos y derivas.

Originalmente el concierto estaba programado para el sábado 18 de octubre en el Foro Felipe Villanueva. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, Delgadillo compartió y expresó las razones por las que el concierto sería pospuesto hasta 2026.

De igual manera, pidió perdón a sus seguidores y fans que estaban esperando el concierto para este próximo fin de semana.

El cantante explicó que así como estaba programado para su concierto en octubre, donde haría una transmisión en vivo para todos aquellos que no pudieron acudir presencialmente, también habría el mismo formato para el sábado 14 de febrero de 2026.

¿Cuál fueron las razones por las que pospuso el concierto de Fernando Delgadillo en Naucalli, Estado de México?

De acuerdo con el video difundido en sus redes sociales oficiales del pasado fin de semana, Fernando Delgadillo explicó las razones por las que canceló el concierto de Naucalli, Estado de México.

“Esto es por múltiples razones, que sobrepasan mis capacidades compositoriles, y entre estas están principalmente la presión del poco tiempo que se cuenta para cumplir con las nuevas disposiciones en el Estado de México por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las cuales apenas nos enteramos”, dijo el cantante.

Añadió que para la noche del sábado 18 de octubre se pronostican lluvias, debido a la temporada de precipitaciones. Recalcó que el Foro Felipe Villanueva se ubica al aire libre, por lo que los asistentes se encontrarían en total vulnerabilidad.

De igual manera, Fernando Delgadillo precisó que el concierto de Naucalli no será cancelado como comenzó a rumorearse, solamente será pospuesto para inicios de 2026.

Fernando Delgadillo indicó que el concierto no se cancelaría, solo se va a posponer hasta 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México. Inició su trayectoria musical en los años ochenta, presentando composiciones propias en cafés y espacios culturales.

Sus canciones destacan por letras poéticas que exploran el amor, la naturaleza y aspectos de la vida diaria, integrando influencias de la trova cubana y el folk. Se le reconoce como una de las figuras más representativas de la trova en español.

