Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

El cantante de trova prepara una transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo, cantante de trova, informó mediante sus redes sociales oficiales que dará una transmisión especial en un en vivo con rumbo a su concierto programado en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Cabe destacar que el evento musical tendrá lugar el sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, ubicado en el Foro Felipe Villanueva.

Este concierto en octubre se llevará a cabo por el lanzamiento de sus más recientes dos álbumes musicales: ‘Noche de luciérnagas’ volumen I y II,

De acuerdo con el interprete de ‘Entre pairos y derivas’, la transmisión especial que se transmitirá en sus redes sociales oficiales será el jueves 11 de septiembre a las 21:30 horas.

El concierto programado de Fernando Delgadillo será el 18 de octubre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

“¡Conéctate, habrá sorpresas!“, fueron las palabras que mencionó el compositor de trova al invitar a todos sus fans para que se unan a esta transmisión.

Al parecer dará detalles de una de sus próximas presentaciones en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Durante este concierto, el trovador cantará todas las canciones de estos dos álbumes musicales Asimismo, tiene un significado importante, ya que también ofreció un concierto en el año de 1999 en este mismo sitio, por lo cual volverá para todos sus fan que lo han acompañado estos últimos años.

El evento musical se llevará a cabo en el Parque Naucalli. Crédito: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial

Los boletos ya se encuentran a la venta en en el sitio oficial de Taquilla Cero. La ubicación de este sitio donde se llevará a cabo el espectáculo musical es en Periférico Norte frente a las Torres de Satélite.

El arranque será a las 20:30 horas, según lo notificado en las redes sociales de Fernando Delgadillo.

El cantante ofrecerá este jueves 11 de septiembre una transmisión en vivo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español. (Cuartoscuro)

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.