Fernando Delgadillo pospone concierto en Naucalli y esta será la nueva fecha

El cantante de trova reveló las razones por las que se pospuso el concierto en el Estado de México. Foto: Captura de pantalla Facebook (Fernando Delgadillo Oficial).

Fernando Delgadillo, popular cantante de trova mexicano, anunció que su concierto en Naucalli, Estado de México, sería cancelado y pospuesto hasta una nueva fecha.

El evento musical se llevaría a cabo este sábado 18 de octubre en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en un espacio al aire libre en el Parque Naucalli.

Durante el fin de semana, a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, el compositor explicó que el concierto sería pospuesto, reveló la nueva fecha y explicó las razones por las que sucedería esto.

“Hermanos, un aviso crucial sobre nuestro encuentro en el Parque Naucalli: les cuento lo que viene”, fue la manera en que Fernando Delgadillo describió el contenido del video.

En un video publicado en sus redes sociales, Delgadillo informó que el concierto sería reagendado para 2026. (Cuartoscuro)

La nueva fecha del concierto del Foro Naucalli será el sábado 14 de febrero de 2026, por lo que este año ya no está programado que se lleve a cabo este esperado evento musical de todos sus fans.

El concierto de Naucalli de Fernando Delgadillo tenía muchas expectativas, debido a que el trovador promocionaría su más reciente material en vivo, es decir, sus dos más recientes lanzamientos musicales, “Noche de Luciérnagas”.

El disco está compuesto por dos álbumes musicales, los cuales el intérprete de Entre pairos y derivas cantaría totalmente en vivo.

Cabe destacar que otra de las novedades de este concierto era que se transmitiría vía streaming totalmente en vivo para todos aquellos que no pudieron asistir presencialmente o viven lejos del Estado de México o de la Ciudad de México.

Fernando Delgadillo explicó en el video las razones por las que el concierto fue pospuesto hasta el primer bimestre del otro año.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

Esta es la razón por la que Fernando Delgadillo suspendió el concierto de Naucalli de este mes de octubre

De acuerdo con el material difundido en sus redes sociales, Fernando Delgadillo explicó las razones por las que canceló el concierto de Naucalli, Estado de México.

“Esto es por múltiples razones, que sobrepasan mis capacidades compositoriles, y entre estas están principalmente la presión del poco tiempo que se cuenta para cumplir con las nuevas disposiciones en el Estado de México por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las cuales apenas nos enteramos”, dijo el cantante.

Añadió que para la noche del sábado 18 de octubre se pronostican lluvias, debido a la temporada de precipitaciones. Recalcó que el Foro Felipe Villanueva se ubica al aire libre, por lo que los asistentes se encontrarían en total vulnerabilidad.

El concierto de Naucalli de Fernando Delgadillo sería el sábado 18 de octubre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Mencionó que el concierto no se cancela, solo se pospone hasta el sábado 14 de febrero.