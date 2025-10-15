México

Detienen a adolescente, presunto coautor del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Suman dos personas aseguradas en Guerrero por la muerte del párroco

Por Luis Contreras

Guardar
El sacerdote fue hallado muerto
El sacerdote fue hallado muerto en la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. (CEBP)

Autoridades de Guerrero informaron el arresto de una persona menor de edad que estaría relacionada con el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue párroco de San Cristóbal durante ocho años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que el adolescente capturado sería coautor del ataque contra el religioso, razón por la cual es acusado de homicidio calificado.

“El adolescente habría participado en los hechos junto con un adulto, detenido el pasado 10 de octubre de 2025, en los que la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego“, es parte del informe de las autoridades compartido el 14 de octubre.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (X/@FGEGuerrero)

Luego de completarse los trámites legales, el adolescente fue puesto a disposición de la jueza de control para que sean realizadas las acciones judiciales pertinentes.

La Fiscalía de Guerrero señala que el homicidio del sacerdote fue realizado el pasado 4 de octubre, mientras que el hallazgo del cuerpo fue confirmado por la misma institución dos días después, el 6 de octubre.

Tras el hallazgo del cadáver en el municipio de Eduardo Neri, la FGE Guerrero comenzó trabajos de inteligencia en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defesa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía estatal.

Dos personas capturadas por el asesinato del párroco

Miguel Ángel "N" fue asegurado
Miguel Ángel "N" fue asegurado e Chilpancingo (SSPC)

Lo anterior resultó en el arresto de Miguel Ángel “N”, un hombre que estaría relacionado con el homicidio del sacerdote, según informó en su momento el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Es decir, con la detención reciente suman dos individuos bajo resguardo de las autoridades y quienes estarían relacionados con el asesinato de Bertoldo Pantaleón.

García Harfuch señaló en conferencia de prensa que una de las líneas de investigación apunta a que en el homicidio estaría relacionado su conductor.

“Iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, comentó el funcionario el 7 de octubre.

Fueron compartidas fichas de búsqueda
Fueron compartidas fichas de búsqueda (Derechos Humanos Guerrero/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero)

En su momento, fueron publicadas fichas de búsqueda del párroco y la comunidades religiosas pidieron el apoyo de las autoridades para hallar al hombre con vida pero, posteriormente, la Diócesis de Chilpancingo confirmó que el párroco de San Cristóbal había fallecido.

Ante lo sucedido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió a las autoridades una investigación y que haya consecuencias para los culpables del asesinato del sacerdote.

Temas Relacionados

GuerreroBertoldo PantaleónSacerdotemexico-noticias

Más Noticias

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

La propuesta plantea que este tipo de música no se escuche en escuelas, transporte público y oficinas gubernamentales

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

El enfrentamiento se registró en el municipio de Escuinapa

Ataque contra la Guardia Nacional

Revelan la ‘miserable’ cantidad que Nodal da a Cazzu para Inti y comparan con los millones que gasta en Ángela Aguilar

El periodista Javier Ceriani destapó detalles sobre los impresionantes gastos de Christian Nodal en su relación con Ángela Aguilar, en contraste con la suma que destina a la manutención de su hija Inti

Revelan la ‘miserable’ cantidad que

Esta fue la razón por la que Fernando Delgadillo pospuso hasta 2026 su concierto de Naucalli

En un principio el evento musical tendría lugar el sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, ubicado en el Estado de México

Esta fue la razón por

Sorteo Mayor 3988: resultados de la Lotería Nacional 14 de octubre 2025, 21 millones en premios

Los cachitos ganadores pueden cobrarse en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados en los centros de venta o en el edificio de la Lotería Nacional

Sorteo Mayor 3988: resultados de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

ENTRETENIMIENTO

Revelan la ‘miserable’ cantidad que

Revelan la ‘miserable’ cantidad que Nodal da a Cazzu para Inti y comparan con los millones que gasta en Ángela Aguilar

Esta fue la razón por la que Fernando Delgadillo pospuso hasta 2026 su concierto de Naucalli

Mariana Ávila revela video del último día que pasó junto a Fede Dorcaz, cantante asesinado en CDMX

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Arranca el partido de preparación rumbo al Mundial del 2026

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King

Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Julio César Chávez revela cuántas peleas le quedan a su hijo Junior antes de que se retire del boxeo