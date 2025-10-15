Detienen a adolescente, presunto coautor del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

El sacerdote fue hallado muerto en la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. (CEBP)

Autoridades de Guerrero informaron el arresto de una persona menor de edad que estaría relacionada con el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue párroco de San Cristóbal durante ocho años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que el adolescente capturado sería coautor del ataque contra el religioso, razón por la cual es acusado de homicidio calificado.

“El adolescente habría participado en los hechos junto con un adulto, detenido el pasado 10 de octubre de 2025, en los que la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego“, es parte del informe de las autoridades compartido el 14 de octubre.

Parte del informe de las autoridades (X/@FGEGuerrero)

Luego de completarse los trámites legales, el adolescente fue puesto a disposición de la jueza de control para que sean realizadas las acciones judiciales pertinentes.

La Fiscalía de Guerrero señala que el homicidio del sacerdote fue realizado el pasado 4 de octubre, mientras que el hallazgo del cuerpo fue confirmado por la misma institución dos días después, el 6 de octubre.

Tras el hallazgo del cadáver en el municipio de Eduardo Neri, la FGE Guerrero comenzó trabajos de inteligencia en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defesa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía estatal.

Dos personas capturadas por el asesinato del párroco

Miguel Ángel "N" fue asegurado e Chilpancingo (SSPC)

Lo anterior resultó en el arresto de Miguel Ángel “N”, un hombre que estaría relacionado con el homicidio del sacerdote, según informó en su momento el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Es decir, con la detención reciente suman dos individuos bajo resguardo de las autoridades y quienes estarían relacionados con el asesinato de Bertoldo Pantaleón.

García Harfuch señaló en conferencia de prensa que una de las líneas de investigación apunta a que en el homicidio estaría relacionado su conductor.

“Iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, comentó el funcionario el 7 de octubre.

Fueron compartidas fichas de búsqueda (Derechos Humanos Guerrero/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero)

En su momento, fueron publicadas fichas de búsqueda del párroco y la comunidades religiosas pidieron el apoyo de las autoridades para hallar al hombre con vida pero, posteriormente, la Diócesis de Chilpancingo confirmó que el párroco de San Cristóbal había fallecido.

Ante lo sucedido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió a las autoridades una investigación y que haya consecuencias para los culpables del asesinato del sacerdote.