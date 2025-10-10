Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

El hombre fue localizado en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Miguel Ángel “N” en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, por su probable relación con el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido el pasado 6 octubre.

La acción se llevó a cabo en seguimiento a labores de investigación, en la que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del sujeto por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe en contra del párroco del municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con la SSPC, tras tomar conocimiento del homicidio de Pantaleón Estrada se trabajó de manera conjunta con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso, lo que derivó en labores de campo que permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento.

Luego de obtener la orden de aprehensión en su contra, los efectivos lograron ubicar a Miguel Ángel “N” en el municipio de Chilpancingo, por lo que le marcaron el alto y llevaron a cabo su captura.

Durante el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Cabe señalar que Harfuch informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum, que la principal línea de investigación apuntaba al chofer del párroco como presunto responsable.

“Todo indica que fue su propio chofer. Estamos apoyando a la fiscalía para lograr su detención”, declaró en días pasados.

Párroco fue reportado como desaparecido

Bertoldo Pantaleón fue reportado como desaparecido dos días antes. (CEBP)

El cuerpo de Bertoldo Pantaelón Estrada fue localizado en el municipio de Eduardo Neri el pasado 6 de octubre en la carretera federal México-Acapulco.

Su hallazgo sin vida ocurrió dos días después de que fuera reportado como desaparecido por la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado.

Las fichas señalaban que fue visto por última vez en Azcala, Guerrero, cuando portaba guayabera azul con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Su muerte fue informada por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el que destacaron su labor como párroco durante 8 años de la Parroquia de San Cristóbal.

Obispos de México exigen justicia

Un oficial de policía se encuentra cerca del automóvil del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, pastor de la Iglesia de San Cristóbal en la ciudad de Mezcala, una zona conocida por altos niveles de violencia, en la escena del crimen donde fue encontrado muerto, en Eduardo Neri, estado de Guerrero, México. REUTERS/Oscar Guerrero

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa exigieron a las autoridades del Estado y la Federación una investigación exhaustiva en el asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón.

A través de un comunicado, los Obispos de México compartieron su dolor por el homicidio y pidieron justicia.

“Exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”, pidieron.