Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada: inician investigación por homicidio

Las autoridades de Guerrero conformaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, una persona de quien no se conocía su paradero desde el pasado 4 de octubre.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri“, es parte de lo compartido a través de sus redes sociales el 6 de octubre.

Además, la FGE de Guerrero detalló que elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de Servicios Preciales, llegaron al sitio para procesar los indicios e iniciar el análisis de los mismos para poder aclarar lo ocurrido.

Fue párroco de San Cristóbal durante ocho años

De igual manera, la cuenta de redes sociales de la Parroquia de “San Cristobal” confirmó el fallecimiento de Pantaleón Estrada, quien fue el encargado de la institución durante ocho años y tenía 58 años de edad.

“Lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, a partido a encontrarse con nuestro Señor. Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz este en nuestro estado”, es parte del documento.

Se tiene previsto que el cuerpo del párroco llegue a la comunidad alrededor de las 8:00 de la noche.

Horas antes de que fuera confirmado el hallazgo del cuerpo, tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero como la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad publicaron la ficha de búsqueda del sacerdote.

Debido a lo anterior, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa solicitó a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización de Bertoldo Pantaleón, quien al momento de su desaparición llevaba puesta una guayabera azul rey con franjas blancas, además de un pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por su presunta relación con el hallazgo del cuerpo del sacerdote.

Reportes del medio El Sol de Chilpancingo, indican que el cuerpo habría sido hallado en el kilometro 199 de la carretera federal México–Acapulco, el cual conecta Zumpango y Milpillas. Los primeros en ver darse cuenta habrían sido los pobladores de la zonas, quienes dieron aviso a las autoridades.

