México

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada: inician investigación por homicidio

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron al sitio para levantar el cuerpo

Por Luis Contreras

Guardar
Localizan sin vida a Bertoldo
Localizan sin vida a Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote de la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. (CEBP)

Las autoridades de Guerrero conformaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, una persona de quien no se conocía su paradero desde el pasado 4 de octubre.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri“, es parte de lo compartido a través de sus redes sociales el 6 de octubre.

Además, la FGE de Guerrero detalló que elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de Servicios Preciales, llegaron al sitio para procesar los indicios e iniciar el análisis de los mismos para poder aclarar lo ocurrido.

Fue párroco de San Cristóbal durante ocho años

De igual manera, la cuenta de redes sociales de la Parroquia de “San Cristobal” confirmó el fallecimiento de Pantaleón Estrada, quien fue el encargado de la institución durante ocho años y tenía 58 años de edad.

(Facebook/Parroquia de "San Cristobal")
(Facebook/Parroquia de "San Cristobal")

“Lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, a partido a encontrarse con nuestro Señor. Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz este en nuestro estado”, es parte del documento.

Se tiene previsto que el cuerpo del párroco llegue a la comunidad alrededor de las 8:00 de la noche.

Horas antes de que fuera confirmado el hallazgo del cuerpo, tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero como la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad publicaron la ficha de búsqueda del sacerdote.

Fueron compartidas fichas de búsqueda;
Fueron compartidas fichas de búsqueda; posterioemente fue hallado sin vida (Derechos Humanos Guerrero/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero)

Debido a lo anterior, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa solicitó a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización de Bertoldo Pantaleón, quien al momento de su desaparición llevaba puesta una guayabera azul rey con franjas blancas, además de un pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por su presunta relación con el hallazgo del cuerpo del sacerdote.

Reportes del medio El Sol de Chilpancingo, indican que el cuerpo habría sido hallado en el kilometro 199 de la carretera federal México–Acapulco, el cual conecta Zumpango y Milpillas. Los primeros en ver darse cuenta habrían sido los pobladores de la zonas, quienes dieron aviso a las autoridades.

Por su parte, a inicios de septiembre pasado fue asesinado Hossein Nabor Guillén, dicho sujeto se desempeñaba como subsecretario del Bienestar en Guerrero, fue fue presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018, y fue atacado a balazos.

Temas Relacionados

GuerreroDiócesis de Chilpancingo-ChilapaBertoldo Pantaleón Estradamexico-noticias

Más Noticias

Lluvia de dracónidas 2025 en México: cuándo y cómo ver hasta 20 meteoros por hora durante el evento astronómico

La lluvia de meteoros de este año erá la última gran oportunidad de observarlas hasta 2078

Lluvia de dracónidas 2025 en

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Pablo Lemus Navarro se pronunció sobre el caso que involucró al histórico goleador del Guadalajara

Gobernador de Jalisco promete justicia

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

El gesto de Abel Sáenz Martínez tras el tercer lugar de su hijo se volvió viral, generando opiniones divididas sobre el verdadero significado de su actitud durante la emotiva noche del reality show

Papá de Abelito aclara supuesto

Policías capitalinos protestan en el Zócalo por las agresiones que sufrieron compañeros en la marcha del 2 de octubre

En la manifestación de esa fecha, casi 100 integrantes de la SSC resultaron lesionados

Policías capitalinos protestan en el

Así es como el perdón modifica y beneficia a tu cerebro

Evitar guardar resentimiento puede traer ventajs a la salud neurológica

Así es como el perdón
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Papá de Abelito aclara supuesto

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

DEPORTES

Gobernador de Jalisco promete justicia

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano