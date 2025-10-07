México

Episcopado Mexicano exige a las autoridades investigación por homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada

El cuerpo del párroco fue hallado en el municipio de Eduardo Neri con impactos de arma de fuego

Por Luis Contreras

El párroco Bertoldo Pantaleón Estrada
El párroco Bertoldo Pantaleón Estrada fue reportado como desaparecido y posteriormente hallado sin vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que la violencia nuevamente enluta a la comunidad católica, luego de que autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien había dio reportado como desaparecido.

En un comunicado compartido el 6 de octubre, la institución hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que sea resuelto el ataque y haya consecuencias para los culpables.

“Exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”, se puede leer.

Localizan sin vida a Bertoldo
Localizan sin vida a Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote de la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. (CEBP)

Pantaleón Estrada se desempeñaba como párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa y tenía 58 años, ocho de los cuales estuvo encargado de dicha parroquia.

Los obispos aprovechan para enfatizar que ninguna forma de violencia debe ser aceptada en una comunidad dedicada a honrar la vida y que busca el bien para los ciudadanos.

“Nos unimos en oración con nuestro hermano Mons. José de Jesús González Hernández, OFM, Obispo de Chilpancingo-Chilapa, con su presbiterio diocesano, con la comunidad parroquial de San Cristóbal y con los familiares del padre Bertoldo, pidiendo al Señor Jesús que les conceda esperanza y consuelo en estos momentos de dolor”.

Los obispos lamentaron la muerte
Los obispos lamentaron la muerte de Bertoldo Pantaleón (Facebook/Diócesis de Chilpancingo-Chilapa)

El documento del Episcopado Mexicano también fue compartido por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, organización que, horas antes, compartió la información acerca de la desaparición del sacerdote de quien no se conocía su paradero desde el pasado 4 de octubre.

Las fichas de búsqueda indican que el hombre fue visto por última vez en Azcala cuando llevaba una guayabera azul rey, pantalón de vestir y huaraches.

Obispo otorga perdón a los implicados en el homicidio

Por su parte, el obispo José de Jesús González Hernández firmó otro documento en el que asegura que el cuerpo de Pantaleón Estrada fue hallado por las autoridades, lo que fue informado al hombre a las 14:00 horas del 6 de octubre, también insistió en la labor de las autoridades para deslindar responsabilidades de los implicados. Poco después la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero confirmó el hallazgo del cuerpo.

(Facebook/Parroquia de San Agustín -
(Facebook/Parroquia de San Agustín - Párroco Rogerio Vargas C. -Petaquillas)

“Como Obispo y en nombre de toda la comunidad diocesana otorgo el perdón por estos actos a los directamente implicados, dejando a Dios la impartición de justicia”, agrega en su mensaje.

Los sacerdotes y miembros de la comunidad diocesana ofrecerán una misa en honor a Bertoldo Pantaleón Estrada.

