Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Los sujetos fueron localizados en una embarcación a varias millas náuticas al suroeste de Acapulco

Por Ale Huitron

Los nueve fueron localizados a
Los nueve fueron localizados a varias millas náuticas al sur de Acapulco, Guerrero Foto: FGR

Nueve hombres, entre los que se encuentran mexicanos y ecuatorianos, fueron sentenciados a 10 años de prisión por el ilícito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla, tras ser detenidos en el estado de Guerrero con 3 toneladas de droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la sentencia condenatoria en contra de Luis “G”, José “B”, Missael “E”, Edisson “H”, Néstor “M”, Luis “H”, Edgar “A” , Wilmer “H” y Jefferson “T”, de los cuales los tres primeros son mexicanos y los demás ecuatorianos.

De acuerdo con las investigaciones, los nueve hombres fueron detenidos en noviembre de 2024 como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que elementos de la Marina los ubicaron a bordo de una embarcación a aproximadamente 136 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero.

En la embarcación fueron localizados 102 bultos que contenían 3 toneladas 68 kilos 438 kilogramos de cocaína, por lo que procedieron con su detención.

Foto: FGR
Foto: FGR

De acuerdo con los reportes realizados en ese año, una aeronave de las autoridades alertó sobre una embarcación tipo Go Fast con dos motores que se encontraba fuera de borda, por lo que se procedió con su revisión.

Al localizar la droga, los agentes procedieron con el aseguramiento de los paquetes y de la embarcación.

Luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas suficientes para que, en procedimiento abreviado, se obtuviera del juez la pena de 10 años de prisión.

Guardia Nacional intercepta aeronave que transportaba armamento y droga desde Jalisco

Foto: GN
Foto: GN

Un reciente hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, en el que se vio involucrada una aeronave que transportaba armamento y drogas desde Jalisco, la cual fue interceptada por elementos de la Guardia Nacional (GN) durante inspecciones de seguridad en el estado de Quintana Roo.

La acción se efectuó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, cuando personal de seguridad realizaba labores de prevención en el área de aterrizaje como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Durante los trabajos, los agentes localizaron un avión particular que provenía de Guadalajara, Jalisco, del cual descendieron tres personas.

Como parte de las medidas preventivas, los elementos procedieron a realizar una inspección dentro de la aeronave, en la que detectaron un equipaje oculto con armamento, dinero en efectivo y drogas.

Foto: GN
Foto: GN

El resultado de la acción fue el siguiente aseguramiento:

  • Un fusil de asalto calibre 7.62 mm.
  • 3 mil 300 cartuchos útiles.
  • 50 cargadores y uno más de tambor.
  • 5 cintas eslabonadas con 100 cartuchos calibre 5.56 mm.
  • 32 bolsas con un peso de 39 kilogramos de posible narcótico.
  • Dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la entidad junto con lo asegurado para que se inicie la investigación.

