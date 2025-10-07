México

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “Fue su propio chofer”

El secretario de seguridad informó que las autoridades se encuentran trabajando en la búsqueda y detención del responsable

Por Aranza Estrada

Omar García Harfuch revela que
Omar García Harfuch revela que el principal sospechoso del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada es su chofer. (REUTERS/Raquel Cunha/ CEBP)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la primera línea de investigación en torno al asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario señaló que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el padre fue ejecutado a bordo de su camioneta momentos antes de oficiar una misa. Las indagatorias apuntan a que el principal sospechoso es su propio chofer.

“Iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, explicó el secretario federal desde Palacio Nacional.

El padre fue visto por
El padre fue visto por última vez el 4 de octubre, fueron compartidas fichas de búsqueda (Derechos Humanos Guerrero/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero)

Sin registros de amenazas previas contra el sacerdote, según la FGE

De acuerdo con la información proporcionada por el titular de la SSPC, las autoridades no tienen registro de amenazas previas contra el sacerdote antes del atentado. No obstante, el funcionario aseguró que las investigaciones continúan en desarrollo.

“Al momento no tenemos nosotros conocimiento; sin embargo, vamos a profundizar con las autoridades locales”, prometió Harfuch.

El secretario calificó el asesinato como un hecho lamentable y reiteró que, hasta ahora, no existen indicios de que el religioso estuviera relacionado con “algo incorrecto”.

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó la tarde del 6 de octubre que “inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo ‘N’, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri”, según lo difundido en sus redes oficiales.

Elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar los indicios e iniciar el análisis correspondiente con el objetivo de esclarecer los hechos.

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada
El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada tenía 58 años y fue párroco durante ocho años. (Facebook/Parroquia de "San Cristobal")

Parroquia de San Cristóbal confirmó el fallecimiento y agradeció el apoyo

A través de sus redes sociales, la Parroquia de San Cristóbal confirmó el fallecimiento del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien se desempeñó como párroco del templo durante ocho años y tenía 58 años al momento de su muerte.

“Lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada ha partido a encontrarse con nuestro Señor. Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz esté en nuestro estado”, se lee en el comunicado difundido por la comunidad religiosa.

La parroquia también expresó su gratitud hacia quienes participaron en las labores de búsqueda. “Agradecemos a todas las personas que nos han ayudado en su búsqueda, que Dios todopoderoso les recompense esta ayuda que han brindado”, añadieron.

Asimismo, invitaron a los feligreses y comunidades vecinas a acompañarlos en la velación y oración por el sacerdote que durante ocho años encabezó la parroquia. “El cuerpo estará en nuestra comunidad aproximadamente a las 8:00 pm”, informaron.

Horas antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo, tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad habían emitido la ficha de búsqueda del sacerdote.

