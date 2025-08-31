Estos son los mejores platillos mexicanos para preparar en las fiestas patrias

Existe bastantes opciones para poder disfrutar de una gran noche mexicana. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las fiestas patrias en México, el 15 y 16 de septiembre, no solo se celebran con música y fuegos artificiales, sino también con una gastronomía rica en tradición, color y sabor.

La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se convierte en la gran protagonista de estas fechas. Aquí te presentamos los platillos más representativos e infaltables para una auténtica noche mexicana.

Año con año amigos, familia y conocidos se reúnen para conmemorar la Independencia de México. Foto: (iStock)

Chiles en nogada

Considerado uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, los chiles en nogada representan los colores de la bandera: verde (del chile poblano), blanco (de la nogada, una salsa a base de nuez) y rojo (de la granada). Su preparación es compleja y tradicionalmente se sirve en temporada, por lo que es ideal para septiembre.

Uno de los platillos más emblemáticos de las fiestas patrias. Foto: (iStock)

Tacos (de todo tipo)

Desde los clásicos tacos al pastor, pasando por los de carnitas, cochinita pibil, barbacoa o asada, los tacos son imprescindibles en cualquier reunión mexicana. Son prácticos, versátiles y amados por todos. Puedes armar una taquiza para que cada invitado prepare los suyos a gusto.

Los tacos son el platillo más popular de México. Foto: (iStock)

Tamales

Ya sean verdes, rojos, de mole o de dulce, los tamales son una delicia que no puede faltar. Acompañados de atole o champurrado, ofrecen un sabor tradicional que remonta a las cocinas familiares del México antiguo.

Con una amplia variedad, este platillo puede acompañarse de atole. Foto: (iStock)

Pozole

Rojo, blanco o verde, el pozole es el platillo por excelencia de las fiestas patrias. Esta sopa espesa a base de maíz cacahuazintle, carne (de cerdo o pollo) y condimentos se sirve con lechuga, cebolla, orégano, rábanos y tostadas. Es perfecto para compartir en grandes cantidades.

El pozole es uno de los platillos más reconocidos por su emblemático sabor. Foto: (iStock)

Quesadillas y antojitos

Las quesadillas (con o sin queso, según la región) pueden ir rellenas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado, tinga o champiñones. Acompañadas de sopes, tlacoyos, pambazos y gorditas, forman un buffet de antojitos que encantará a todos.

Para estas fiestas patrias existe una amplia variedad de antojitos. Foto: Max Alonso/Infobae México

Postres mexicanos

El dulce también tiene su lugar: arroz con leche, flan napolitano, buñuelos, y capirotada son algunas de las opciones tradicionales para cerrar la noche con un toque azucarado.

Postres como el arroz con leche son ideales para una fiesta mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas para brindar

No hay fiesta mexicana sin bebidas típicas. El tequila, mezcal o las micheladas acompañan la celebración. Para quienes no consumen alcohol, opciones como agua de horchata, jamaica o tamarindo refrescan con sabor tradicional.

Hay bastantes bebidas y preparaciones tradicionales para poder acompañar las fiestas mexicanas de este 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los platillos típicos de las fiestas patrias son mucho más que comida: son una forma de celebrar la identidad, la historia y la diversidad de México. Ya sea en casa, con amigos o en una verbena popular, estas delicias mexicanas reúnen cada año a los mexicanos para celebrar el orgullo de pertenecer a un pais diverso en todos los sentidos.