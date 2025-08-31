Estos son los mejores platillos mexicanos para preparar en las fiestas patrias

Las fiestas patrias en México, el 15 y 16 de septiembre, no solo se celebran con música y fuegos artificiales, sino también con una gastronomía rica en tradición, color y sabor.
La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se convierte en la gran protagonista de estas fechas. Aquí te presentamos los platillos más representativos e infaltables para una auténtica noche mexicana.
Chiles en nogada
Considerado uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, los chiles en nogada representan los colores de la bandera: verde (del chile poblano), blanco (de la nogada, una salsa a base de nuez) y rojo (de la granada). Su preparación es compleja y tradicionalmente se sirve en temporada, por lo que es ideal para septiembre.
Tacos (de todo tipo)
Desde los clásicos tacos al pastor, pasando por los de carnitas, cochinita pibil, barbacoa o asada, los tacos son imprescindibles en cualquier reunión mexicana. Son prácticos, versátiles y amados por todos. Puedes armar una taquiza para que cada invitado prepare los suyos a gusto.
Tamales
Ya sean verdes, rojos, de mole o de dulce, los tamales son una delicia que no puede faltar. Acompañados de atole o champurrado, ofrecen un sabor tradicional que remonta a las cocinas familiares del México antiguo.
Pozole
Rojo, blanco o verde, el pozole es el platillo por excelencia de las fiestas patrias. Esta sopa espesa a base de maíz cacahuazintle, carne (de cerdo o pollo) y condimentos se sirve con lechuga, cebolla, orégano, rábanos y tostadas. Es perfecto para compartir en grandes cantidades.
Quesadillas y antojitos
Las quesadillas (con o sin queso, según la región) pueden ir rellenas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado, tinga o champiñones. Acompañadas de sopes, tlacoyos, pambazos y gorditas, forman un buffet de antojitos que encantará a todos.
Postres mexicanos
El dulce también tiene su lugar: arroz con leche, flan napolitano, buñuelos, y capirotada son algunas de las opciones tradicionales para cerrar la noche con un toque azucarado.
Bebidas para brindar
No hay fiesta mexicana sin bebidas típicas. El tequila, mezcal o las micheladas acompañan la celebración. Para quienes no consumen alcohol, opciones como agua de horchata, jamaica o tamarindo refrescan con sabor tradicional.
Los platillos típicos de las fiestas patrias son mucho más que comida: son una forma de celebrar la identidad, la historia y la diversidad de México. Ya sea en casa, con amigos o en una verbena popular, estas delicias mexicanas reúnen cada año a los mexicanos para celebrar el orgullo de pertenecer a un pais diverso en todos los sentidos.