México

Estos son los mejores platillos mexicanos para preparar en las fiestas patrias

México cuenta con una amplia variedad de platillos, ideales para conmemorar la Independencia

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Existe bastantes opciones para poder
Existe bastantes opciones para poder disfrutar de una gran noche mexicana. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las fiestas patrias en México, el 15 y 16 de septiembre, no solo se celebran con música y fuegos artificiales, sino también con una gastronomía rica en tradición, color y sabor.

La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se convierte en la gran protagonista de estas fechas. Aquí te presentamos los platillos más representativos e infaltables para una auténtica noche mexicana.

Año con año amigos, familia
Año con año amigos, familia y conocidos se reúnen para conmemorar la Independencia de México. Foto: (iStock)

Chiles en nogada

Considerado uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, los chiles en nogada representan los colores de la bandera: verde (del chile poblano), blanco (de la nogada, una salsa a base de nuez) y rojo (de la granada). Su preparación es compleja y tradicionalmente se sirve en temporada, por lo que es ideal para septiembre.

Uno de los platillos más
Uno de los platillos más emblemáticos de las fiestas patrias. Foto: (iStock)

Tacos (de todo tipo)

Desde los clásicos tacos al pastor, pasando por los de carnitas, cochinita pibil, barbacoa o asada, los tacos son imprescindibles en cualquier reunión mexicana. Son prácticos, versátiles y amados por todos. Puedes armar una taquiza para que cada invitado prepare los suyos a gusto.

Los tacos son el platillo
Los tacos son el platillo más popular de México. Foto: (iStock)

Tamales

Ya sean verdes, rojos, de mole o de dulce, los tamales son una delicia que no puede faltar. Acompañados de atole o champurrado, ofrecen un sabor tradicional que remonta a las cocinas familiares del México antiguo.

Con una amplia variedad, este
Con una amplia variedad, este platillo puede acompañarse de atole. Foto: (iStock)

Pozole

Rojo, blanco o verde, el pozole es el platillo por excelencia de las fiestas patrias. Esta sopa espesa a base de maíz cacahuazintle, carne (de cerdo o pollo) y condimentos se sirve con lechuga, cebolla, orégano, rábanos y tostadas. Es perfecto para compartir en grandes cantidades.

El pozole es uno de
El pozole es uno de los platillos más reconocidos por su emblemático sabor. Foto: (iStock)

Quesadillas y antojitos

Las quesadillas (con o sin queso, según la región) pueden ir rellenas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado, tinga o champiñones. Acompañadas de sopes, tlacoyos, pambazos y gorditas, forman un buffet de antojitos que encantará a todos.

Para estas fiestas patrias existe
Para estas fiestas patrias existe una amplia variedad de antojitos. Foto: Max Alonso/Infobae México

Postres mexicanos

El dulce también tiene su lugar: arroz con leche, flan napolitano, buñuelos, y capirotada son algunas de las opciones tradicionales para cerrar la noche con un toque azucarado.

Postres como el arroz con
Postres como el arroz con leche son ideales para una fiesta mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas para brindar

No hay fiesta mexicana sin bebidas típicas. El tequila, mezcal o las micheladas acompañan la celebración. Para quienes no consumen alcohol, opciones como agua de horchata, jamaica o tamarindo refrescan con sabor tradicional.

Hay bastantes bebidas y preparaciones
Hay bastantes bebidas y preparaciones tradicionales para poder acompañar las fiestas mexicanas de este 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los platillos típicos de las fiestas patrias son mucho más que comida: son una forma de celebrar la identidad, la historia y la diversidad de México. Ya sea en casa, con amigos o en una verbena popular, estas delicias mexicanas reúnen cada año a los mexicanos para celebrar el orgullo de pertenecer a un pais diverso en todos los sentidos.

Temas Relacionados

PlatillosMenúIdeasFiesta mexicanaFiestas patriasComida mexicanaGastronomíamexico-noticias

Más Noticias

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

Doce años de Electric Daisy Carnival en México: el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica

EDC 2025: cuántos artistas estarán

Oposición tilda de “Porra” a Claudia Sheinbaum antes su primer informe de gobierno: la verdad de su lucha social

La Presidenta ha destacado la influencia de sus padres y se ha mostrado orgullosa de su participación en movimientos libertarios desde la infancia siempre por la vía pacífica

Oposición tilda de “Porra” a

“No tengo que pagar predial”: Noroña se lanza contra alcalde de Tepoztlán por decir que no cubre impuestos

El senador de Morena calificó como “un incopetente” a Perseo Quiróz por señalar que la casa que adquirió en Morelos no está al corriente con el pago de impuestos

“No tengo que pagar predial”:

Popocatépetl registró 30 emisiones este 31 de agosto

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 30 emisiones este

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Cada domingo un integrante tiene que abandonar el reality por decisión del público

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a “Tormenta

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

ENTRETENIMIENTO

EDC 2025: cuántos artistas estarán

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

Pepe Aguilar vs. Emiliano: sus polémicas y el arresto que fracturó la relación del cantante con su hijo

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

DEPORTES

Dominio etíope en el Maratón

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa