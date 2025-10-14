México

Facultad de Arquitectura de la UNAM entra en paro indefinido

El plantel universitario se une a otras escuelas de la máxima casa de estudios del país que han suspendido sus actividades escolares

Por Omar Martínez

La Facultad de Arquitectura de la UNAM se suma las escuelas de la máxima casa de estudios que se encuentran en paro indefinido. Foto: X/@UNAM_MX.

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó a las escuelas de la máxima casa de estudios del país que se encuentran en paro indefinido.

Cabe destacar que en algunos planteles de la universidad establecieron paros temporales o por un largo tiempo.

Lo anterior se da luego de que se reportan varias amenazas de bomba en diferentes planteles de nivel medio superior y superior de la UNAM, las demandas de seguridad dentro de las escuelas, así como el ataque y asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur.

A través de un comunicado oficial compartido por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se notificó que la escuela de nivel superior, ubicada en Ciudad Universitaria, entraría a paro indefinido.

Desde este lunes 13 de octubre, el plantel universitario de la UNAM se encuentra en paro indefinido. Foto: X/@hectorvelazhv.

Luego de una asamblea realizada, se puntualizó que la suspensión total de actividades hasta nuevo aviso en este plantel de la UNAM sería desde este lunes 13 de octubre.

En sus redes sociales oficiales, la Facultad de Arquitectura se pronunció por los hechos este lunes 13 de octubre.

Este lunes 13 de octubre, la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Arquitectura informó que, tras una votación realizada entre el pasado sábado 11 y el domingo 12 de octubre, el alumnado decidió iniciar un paro total e indefinido desde este lunes 13 de octubre.

Debido a las circunstancias de fuerza mayor notificadas por los canales oficiales desde el pasado sábado 11 de octubre, la administración de la Facultad asumirá el resguardo de las instalaciones, con el propósito de proteger a todos los miembros de la comunidad.

Se continuará con los trabajos de mantenimiento y electricidad hasta concluirlos, con el fin de asegurar condiciones adecuadas para un eventual regreso.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

Cita para peticiones de pliego petitorio

De acuerdo con la información proporcionada, la representación estudiantil del plantel universitario está convocada a un encuentro este próximo miércoles 15 de octubre a las 11:00 horas, en la plaza entre el CIDI y la ENALLT, para recibir las respuestas formales al pliego petitorio.

Por último, la Facultad manifestó su solidaridad con la comunidad estudiantil y reitera su compromiso de preservar espacios seguros de aprendizaje y trabajo.

Varias escuelas de nivel medio superior de la UNAM se encuentran en paro. Foto AP/Marco Ugarte, Archivo).

Otras escuelas de la UNAM también se encuentran en paro indefinido como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la máxima casa de estudios del país. También la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de Filosofía y Letras, así como y la Preparatoria Número 8 se encuentran en paro de actividades académicas.

En estos cines se podrá

Javier Aguirre confiesa que la

Sentencian a tres hombres asegurados

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado

Top 10 Apple México: Fuerza
