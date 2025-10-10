La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entra en paro indefinido

(Foto: Twitter / @H_Romero10)

En el contexto de diversas amenazas de bomba y otras violencias a estudiantes de la UNAM, las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) decidieron realizar un paro indefinido.

La asamblea comenzó aproximadamente al medio día de este 9 de octubre, originalmente se había decidido un paro activo —es decir, sigue habiendo actividades políticas de protesta pero se pide a los profesores solidaridad para no pasar lista— sin embargo, horas después se decidió paro indefinido.

FCPyS entra en paro indefinido luego de una asamblea CRÉDITO: UNAM_FCPyS/x

Esto significa que algunos alumnospermanecerán dentro del plantel mientras se realizan actividades de organización estudiantil y el paro no se terminará hasta que la Dirección acepte el pliego petitorio o bien, se decida en asamblea que es momento de reanudar clases.

El comunicado oficial, firmado por el doctor Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que se mantendrá a la comunidad informada respecto al desarrollo de la situación.

La decisión deriva de la resolución alcanzada por los estudiantes en asamblea y afecta la totalidad de las actividades tanto académicas como administrativas de la entidad universitaria.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la reanudación de sus actividades luego de que una amenaza de bomba obligara a evacuar sus instalaciones en Ciudad Universitaria. La institución comunicó que, tras una exhaustiva inspección realizada por equipos especializados de protección civil y bomberos, se descartó la presencia de cualquier artefacto explosivo en el campus.

La jornada del lunes estuvo marcada por la inquietud entre la comunidad universitaria, después de que un mensaje difundido en grupos de Facebook de estudiantes advirtiera sobre la supuesta colocación de una bomba en los baños del plantel. El texto, que circuló ampliamente, decía: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”. La publicación generó una reacción inmediata tanto de los responsables del plantel como de las autoridades universitarias.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales confirmó la existencia de la amenaza a través de sus canales oficiales en redes sociales, informando que, ante la posibilidad de un artefacto explosivo, se activó el Protocolo de Actuación y se procedió a desalojar las instalaciones. En palabras del comunicado: “Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”.