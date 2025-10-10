México

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entra en paro indefinido

La movilización estudiantil surge después de que al menos 10 facultades, prepas y CCH recibieran amenazas

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Foto: Twitter / @H_Romero10)
(Foto: Twitter / @H_Romero10)

En el contexto de diversas amenazas de bomba y otras violencias a estudiantes de la UNAM, las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) decidieron realizar un paro indefinido.

La asamblea comenzó aproximadamente al medio día de este 9 de octubre, originalmente se había decidido un paro activo —es decir, sigue habiendo actividades políticas de protesta pero se pide a los profesores solidaridad para no pasar lista— sin embargo, horas después se decidió paro indefinido.

FCPyS entra en paro indefinido
FCPyS entra en paro indefinido luego de una asamblea CRÉDITO: UNAM_FCPyS/x

Esto significa que algunos alumnospermanecerán dentro del plantel mientras se realizan actividades de organización estudiantil y el paro no se terminará hasta que la Dirección acepte el pliego petitorio o bien, se decida en asamblea que es momento de reanudar clases.

El comunicado oficial, firmado por el doctor Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que se mantendrá a la comunidad informada respecto al desarrollo de la situación.

La decisión deriva de la resolución alcanzada por los estudiantes en asamblea y afecta la totalidad de las actividades tanto académicas como administrativas de la entidad universitaria.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la reanudación de sus actividades luego de que una amenaza de bomba obligara a evacuar sus instalaciones en Ciudad Universitaria. La institución comunicó que, tras una exhaustiva inspección realizada por equipos especializados de protección civil y bomberos, se descartó la presencia de cualquier artefacto explosivo en el campus.

La jornada del lunes estuvo marcada por la inquietud entre la comunidad universitaria, después de que un mensaje difundido en grupos de Facebook de estudiantes advirtiera sobre la supuesta colocación de una bomba en los baños del plantel. El texto, que circuló ampliamente, decía: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”. La publicación generó una reacción inmediata tanto de los responsables del plantel como de las autoridades universitarias.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales confirmó la existencia de la amenaza a través de sus canales oficiales en redes sociales, informando que, ante la posibilidad de un artefacto explosivo, se activó el Protocolo de Actuación y se procedió a desalojar las instalaciones. En palabras del comunicado: “Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”.

Temas Relacionados

FCPySUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

Los integrantes de “La triple A” sorprendieron al mostrar en redes sociales que su amistad sigue intacta

Aldo de Nigris, Abelito y

Desbordamiento del río Tecolutla en Veracruz deja saldo de 200 casas afectadas, 5 localidades incomunicadas

Las lluvias persisten y se prevé que continúen en las próximas 24 a 36 horas

Desbordamiento del río Tecolutla en

Pastel de limón sin horno, un manjar sencillo de hacer

Este delicioso postre se puede elaborar sin necesidad de calor

Pastel de limón sin horno,

Qué tan saludable es comer granola

Muchas versiones comerciales añaden chocolate, coco, miel, frutas deshidratadas o yogur, lo que puede elevar considerablemente su contenido calórico y de azúcar

Qué tan saludable es comer

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo será el próximo registro para que nuevos alumnos se integren?

La iniciativa entrega un recurso económico de 1,900 pesos de forma bimestral

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a estadounidense que llevaba

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris, Abelito y

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

Spotify México: Víctor Mendivil conquista el ranking de las 10 canciones más reproducidas del día

DEPORTES

Luis Fernando Tena, técnico de

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte

Esta era la millonaria cantidad que Ulises Dávila ganaba en Macarthur FC antes de su investigación por apuestas ilegales