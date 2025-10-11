México

Dictan prisión preventiva a Lex Ashton tras agresión en el CCH Sur

El joven permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras ser detenido este viernes

Por Ale Huitron

Guardar
Revelan nuevos detalles clave de
Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Este sábado se llevó a cabo la audiencia en contra de Lex Ashton “N”, quien fue detenido por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas tras agredir con un arma punzocortante a uno de sus compañeros y lesionar a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur el pasado 22 de septiembre.

Como parte del proceso, el Juez de Control dictó prisión preventiva para el joven de 19 años de edad, esto luego de que el abogado de la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Por lo anterior, la continuación de la audiencia será el próximo jueves 16 de octubre en el que se definirá si Lex Ashton “N” será vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

La audiencia comenzó a las 15:38 horas y se realizó en las salas de juicios orales del Poder Judicial en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven tendría eventos psicóticos,
El joven tendría eventos psicóticos, de acuerdo con su abogado.

El proceso terminó poco después de las 17:00 horas, en el que su abogado, David Retes, comentó ante medios que Lex Ashton “N” se encuentra “fuera de la realidad” y presenta eventos psicóticos.

“Se encuentra fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos, está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente”, afirmó.

Cabe señalar que la detención del joven se efectuó la tarde del viernes 10 de octubre, luego de que fue dado de alta del Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al que fue ingresado por caer del tercer piso de un edificio del plantel tras cometer el ataque.

Fue así que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y procedieron con su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Joven murió tras el ataque

Alumnos del CCH Sur realizan
Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

El día del ataque, Lex Ashton “N” ingresó al CCH Sur con un arma blanca con la que hirió a Jesús Israel “N”, de 16 años de edad, lo que le provocó lesiones en el cuello y abdomen que le causaron la muerte.

Además, un trabajador identificado como Armando “N”, de 65 años de edad, resultó herido luego de que intentó intervenir para evitar que lesionara a sus compañeros.

Tras la agresión se dio a conocer que el joven realizó publicaciones en redes sociales en las que anticipó el ataque, además de exhibir armas.

Luego de los hechos, el joven se habría lanzado de uno de los edificios del plantel, lo que le ocasionó fracturas en las piernas y un coágulo en el cráneo, el cual requirió cirugía.

Temas Relacionados

Lex AshtonCCH SuraudienciaCDMXUNAMasesinato estudiantemexico-noticias

Más Noticias

“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón Mercury se pronuncia ante el asesinato del cantante Fede Dorcaz en CDMX

El ex habitante de La Casa de los Famosos México publicó un mensaje de despedida para quien sería su compañero en Las Estrellas Bailan en Hoy

“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón

México vs Colombia EN VIVO minuto a minuto: Partido de preparación rumbo al Mundial 2026

El TRI de Javier Aguirre sigue buscando su mejor versión rumbo al torneo internacional más importante

México vs Colombia EN VIVO

Lluvias en Querétaro dejan 109 comunidades incomunicadas, 200 sin luz y un menor fallecido

El gobernador Mauricio Kuri González realizó un recorrido por Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra junto a funcionarios estatales

Lluvias en Querétaro dejan

Gobierno de Puebla confirma la muerte de 10 personas tras lluvias registradas en la Sierra Norte

Alejandro Armenta informó que se encuentran 8 personas desaparecidas y 30 mil ciudadanos afectados

Gobierno de Puebla confirma la

Temblor en México: se registra sismo de magnitud 4,2 ocurrido a 60 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro, Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

ENTRETENIMIENTO

“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón

“¿Cuánto vale una vida?”: Aarón Mercury se pronuncia ante el asesinato del cantante Fede Dorcaz en CDMX

Aldo de Nigris y Aarón Mercury reaccionan a cuando se tocaban las manos en La Casa de los Famosos México: “Aldrón es real”

Revelan cómo fue que Mariana Ávila se enteró del asesinato de su novio Fede Dorcaz y dan detalles del crimen

Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

DEPORTES

México vs Colombia EN VIVO

México vs Colombia EN VIVO minuto a minuto: Partido de preparación rumbo al Mundial 2026

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?

Club América cumple 109 años: 5 remontadas que forjaron su grandeza

México vs Argentina EN VIVO: la Albiceleste ya lo gana por dos goles