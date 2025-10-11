Dictan prisión preventiva a Lex Ashton tras agresión en el CCH Sur

Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Este sábado se llevó a cabo la audiencia en contra de Lex Ashton “N”, quien fue detenido por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas tras agredir con un arma punzocortante a uno de sus compañeros y lesionar a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur el pasado 22 de septiembre.

Como parte del proceso, el Juez de Control dictó prisión preventiva para el joven de 19 años de edad, esto luego de que el abogado de la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Por lo anterior, la continuación de la audiencia será el próximo jueves 16 de octubre en el que se definirá si Lex Ashton “N” será vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

La audiencia comenzó a las 15:38 horas y se realizó en las salas de juicios orales del Poder Judicial en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven tendría eventos psicóticos, de acuerdo con su abogado.

El proceso terminó poco después de las 17:00 horas, en el que su abogado, David Retes, comentó ante medios que Lex Ashton “N” se encuentra “fuera de la realidad” y presenta eventos psicóticos.

“Se encuentra fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos, está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente”, afirmó.

Cabe señalar que la detención del joven se efectuó la tarde del viernes 10 de octubre, luego de que fue dado de alta del Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al que fue ingresado por caer del tercer piso de un edificio del plantel tras cometer el ataque.

Fue así que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y procedieron con su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Joven murió tras el ataque

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

El día del ataque, Lex Ashton “N” ingresó al CCH Sur con un arma blanca con la que hirió a Jesús Israel “N”, de 16 años de edad, lo que le provocó lesiones en el cuello y abdomen que le causaron la muerte.

Además, un trabajador identificado como Armando “N”, de 65 años de edad, resultó herido luego de que intentó intervenir para evitar que lesionara a sus compañeros.

Tras la agresión se dio a conocer que el joven realizó publicaciones en redes sociales en las que anticipó el ataque, además de exhibir armas.

Luego de los hechos, el joven se habría lanzado de uno de los edificios del plantel, lo que le ocasionó fracturas en las piernas y un coágulo en el cráneo, el cual requirió cirugía.