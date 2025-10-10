México

Facultades de la UNAM inician paro indefinido tras hechos de violencia

La medida busca proteger a estudiantes y docentes mientras se refuerzan protocolos de seguridad y se analizan iniciativas para salir de la crisis. No se tiene fecha para reanudar clases

Por Eduardo Marsan

ARCHIVO - Personas caminan frente
ARCHIVO - Personas caminan frente al edificio del Rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México, el 23 de enero de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

Paro en Ciencias Políticas y Sociales

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció un paro indefinido, sumándose a otras facultades que han suspendido sus actividades académicas en los últimos días.

La decisión responde a un clima de tensión creciente dentro de la institución tras recientes hechos de violencia que han impactado a la comunidad estudiantil.

Suspensión en Filosofía, Economía y Preparatorias

De manera simultánea, las facultades de Filosofía y Letras, Economía, así como la FES Zaragoza y la Preparatoria 8, han suspendido sus clases por distintos periodos. Estas medidas buscan proteger a los alumnos y docentes ante la preocupación por su seguridad dentro de los planteles.

La interrupción de las actividades es hasta nuevo aviso, indicando que se mantendrá comunicación constante con la comunidad estudiantil para informar sobre la evolución de la situación.

(CUARTOSCURO/Redes sociales)
(CUARTOSCURO/Redes sociales)

Hechos de violencia como detonante

La crisis en la UNAM surgió a partir del asesinato de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro de las instalaciones universitarias. Este hecho se suma a amenazas de bomba registradas en varios planteles en semanas recientes, generando protestas y exigencias de seguridad por parte de estudiantes y docentes.

La comunidad universitaria ha señalado la necesidad de implementar acciones concretas de las autoridades para garantizar la integridad de quienes forman parte de la institución.

Prevención en otros planteles

Ante la situación, algunas facultades, como la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, han implementado medidas preventivas adicionales. Entre estas se incluyen la instalación de botones de pánico y el desarrollo de una aplicación móvil para emergencias, con el objetivo de reforzar los protocolos de protección y atender de manera rápida cualquier incidente dentro del campus.

Reacciones de la comunidad universitaria

Estudiantes y profesores han manifestado su preocupación por el clima de inseguridad y han solicitado una mayor presencia de autoridades dentro de los planteles.

El parón refleja no solo el rechazo a la violencia reciente, sino también la exigencia de un compromiso institucional más firme para garantizar un entorno seguro y propicio para la educación.

Seguimiento de las autoridades

La UNAM ha indicado que se encuentra en diálogo constante con las facultades afectadas y que analiza medidas para atender los reportes de violencia y amenazas.

Aunque no se ha establecido una fecha para la reanudación de clases en los planteles en paro, las autoridades universitarias mantienen comunicación permanente con la comunidad para coordinar protocolos de seguridad y garantizar la protección de todos los miembros de la institución.

De igual forma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado reiteradamente que su gobierno está dispuesto a coadyubar con la institución e incluso fue más allá al anunciar la creación de un Programa Integral de Apoyo a Jóvenes enfocado prioritariamente en la salud mental.

