México

Cinco beneficios de comer semillas de papaya para el cuerpo 

Expertos destacan su capacidad para contribuir al bienestar de las personas

Por Joshua Espinosa

Las semillas de papaya mejoran
Las semillas de papaya mejoran la digestión gracias a la papaína y ofrecen efecto antiparasitario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de papaya, tradicionalmente consideradas un desecho de la fruta, comienzan a ganar reconocimiento por sus múltiples beneficios potenciales para la salud. Aunque muchos disfrutan la pulpa dulce y jugosa del fruto, suelen ignorar el valor nutricional de sus granos, que pueden convertirse en aliadas para el bienestar humano.

Uno de los principales aportes de las semillas de papaya radica en la mejora de la digestión. Al contener enzimas como la papaína, estas ayudan a descomponer las proteínas de los alimentos, lo que favorece el tránsito intestinal y previene molestias como la indigestión. Además, su consumo puede ofrecer un efecto antiparasitario al poseer propiedades antihelmínticas.

A su vez, se atribuyen a las semillas de papaya propiedades antibacterianas y antifúngicas, útiles para combatir infecciones provocadas por bacterias como E. coli y Salmonella. Esta capacidad las convierte en una opción natural para fortalecer el sistema gastrointestinal y apoyar la prevención de ciertas enfermedades transmitidas por alimentos.

El ácido oleico de las
El ácido oleico de las semillas de papaya contribuye a regular el colesterol y la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No menos importante resulta el beneficio relacionado con la desintoxicación hepática. Datos indican que la ingesta moderada de semillas de papaya podría favorecer la función del hígado, sobre todo en el marco de una alimentación equilibrada. Estos granos tienen el potencial para mejorar la función hepática, especialmente en casos de cirrosis.

Las semillas de papaya también han llamado la atención por su capacidad antiinflamatoria. La presencia de compuestos que reducen la inflamación ayuda a quienes enfrentan trastornos inflamatorios crónicos. Su uso puede estar indicado en personas con tendencia a procesos inflamatorios internos.

El papel de las semillas de papaya en la salud renal es otro aspecto relevante. Algunas investigaciones sugieren que pueden ayudar a proteger los riñones frente a la toxicidad de ciertos medicamentos y mejorar la función renal general.

Las semillas de papaya deben
Las semillas de papaya deben de ser consumidas de manera cautelosa para evitar efectos adversos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las semillas de papaya pueden colaborar en la regulación de los niveles de colesterol. Contienen ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado vinculado con la reducción del colesterol LDL (el llamado “malo”) y el aumento del colesterol HDL (considerado “bueno”). De este modo, su inclusión puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular.

Su aporte de antioxidantes refuerza su lista de beneficios. Estos compuestos, presentes en las semillas de papaya, ayudan a combatir el estrés oxidativo que provoca el deterioro celular, pues neutralizan los radicales libres, ralentizando procesos degenerativos y envejecimiento prematuro.

En algunas culturas, se ha señalado el uso de las semillas de papaya como anticonceptivo natural masculino. No obstante, la investigación sobre este uso es limitada y, por lo tanto, no existen garantías sobre su seguridad y efectividad.

El consumo moderado de semillas
El consumo moderado de semillas de papaya favorece la desintoxicación del hígado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a los beneficios, se advierte que existen precauciones importantes. Se aconseja consumir entre cinco y diez semillas de papaya diarias y comenzar con pequeñas cantidades. El consumo excesivo, debido al contenido de papaína, puede irritar el revestimiento del estómago. No se recomienda su ingesta prolongada sin descansos, ni su uso por niños pequeños, quienes tienen un sistema digestivo más sensible.

De forma práctica, las semillas de papaya pueden disfrutarse crudas, aportando un sabor picante a ensaladas; secas y molidas, usándose como especia; en infusión, disolviendo una cucharadita en agua caliente; o mezcladas en batidos para aminorar su sabor intenso. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

