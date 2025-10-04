México

Estas son las 5 razones para incluir a la papaya en tu dieta de todos los días

Conoce los beneficios que tiene esta fruta

Por Ignacio Izquierdo

Todo sobre la papaya, una
Todo sobre la papaya, una de las frutas más saludables que existen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya se ha consolidado como una de las frutas tropicales con mayor proyección en la alimentación saludable. Con un sabor suave y un color vibrante, su consumo diario permite aprovechar una variedad de compuestos que aportan a diferentes sistemas del organismo. Incorporar este alimento en la rutina puede influir favorablemente en procesos digestivos, en el sistema inmunológico y hasta en la salud de la piel.

Diversas investigaciones han señalado que la papaya concentra vitaminas, minerales y enzimas que favorecen funciones esenciales del cuerpo humano. Su fácil disponibilidad y versatilidad permiten incluirla tanto en desayunos como en meriendas o platos principales. Tener en cuenta los beneficios que ofrece esta fruta permite elegir opciones más equilibradas dentro de la dieta diaria.

Cinco beneficios de la papaya en la dieta diaria

Estos son los beneficios de
Estos son los beneficios de la papaya - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Favorece la digestión

La papaya contiene una enzima llamada papaína, que apoya la descomposición de proteínas presentes en los alimentos. Este proceso puede mejorar la digestión y minimizar molestias gastrointestinales frecuentes, como la sensación de pesadez o el tránsito intestinal lento. Su aporte natural de fibra contribuye también a mantener un ritmo digestivo estable.

2. Aporta vitamina C de forma natural

Consumir papaya representa una fuente eficiente de vitamina C, vitamina esencial para fortalecer las defensas del cuerpo. Una porción media cubre el requerimiento diario de este nutriente, lo que reduce riesgos de infecciones respiratorias y apoya el funcionamiento correcto del sistema inmunológico.

3. Protege la salud de la piel

Hay diferentes formas de consumir
Hay diferentes formas de consumir la papaya - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a su concentración de antioxidantes, como el licopeno y la vitamina E, la papaya resulta favorable para preservar la salud cutánea. Estos compuestos combaten radicales libres, lo cual ayuda a ralentizar el envejecimiento de la piel. El consumo regular ha sido señalado por especialistas como una medida sencilla para preservar la elasticidad y reducir manchas.

4. Contribuye a la salud ocular

La presencia de vitamina A, luteína y zeaxantina en la papaya ayuda a proteger los tejidos oculares, al disminuir el riesgo de enfermedades degenerativas vinculadas a la visión. Su integración en la dieta puede apoyar el mantenimiento de una visión adecuada y reducir la incidencia de problemas como la sequedad ocular.

5. Ofrece bajo aporte calórico

Incluir papaya en una dieta diaria facilita equilibrar la ingesta de calorías sin sacrificar el sabor. Su contenido en agua y fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo cual resulta útil para quienes procuran controlar el peso corporal. Esta característica la vuelve adecuada en planes alimenticios orientados a la reducción de calorías, según diversos especialistas.

