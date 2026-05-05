Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: México apunta al podio en Shanghái

(Conade)

La selección mexicana de tiro con arco comenzará su participación en la segunda etapa del Serial de Copas del Mundo 2026, que se disputará del 5 al 10 de mayo en Shanghái, China.

El equipo llega tras obtener tres medallas de bronce en la primera parada, celebrada en Puebla, con el objetivo de mejorar sus resultados, sumar puntos en el ranking mundial y buscar su clasificación a la Final del circuito, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.

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Delegación mexicana y nivel competitivo

(Reuters)

México competirá con arqueros de alto nivel internacional, entre ellos Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, medallistas olímpicas en París 2024.

También forman parte del equipo Maya Becerra, campeona mundial; Dafne Quintero, monarca centro y panamericana; y Matías Grande, multimedallista internacional.

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El certamen reunirá a 320 competidores de 44 países. Entre los rivales destaca Corea del Sur, que no participó en la etapa de Puebla y ahora se incorpora al serial.

Ranking y objetivos en el serial

(Conade)

La competencia iniciará con prácticas oficiales, seguidas por las rondas clasificatorias de arco compuesto en ambas ramas, disciplina que será olímpica en Los Ángeles 2028.

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Actualmente, México cuenta con tres representantes dentro del Top 5 del ranking mundial: Maya Becerra (primer lugar en compuesto femenil), Matías Grande (tercer lugar en recurvo varonil) y Alejandra Valencia (quinto lugar en recurvo femenil).

La etapa de Shanghái 2026 representa una oportunidad para mejorar posiciones y acercarse a la clasificación a la Final del circuito.

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