México

Caída de “La Señora” del CJNG: EEUU afirma que fue su primer caso de éxito en el combate a cárteles como organizaciones terroristas

EEUU subrayó el papel del HSTF como eje de su nueva estrategia contra cárteles, tras su designación como organizaciones terroristas trasnacionales

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María del Rosario, acusada de narcoterrorismo tras ayudar al CJNG
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La administración estadounidense reveló este lunes en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 cómo su nueva unidad para combatir al narcoterrorismo, Homeland Security Task Force (HSTF) permitió, en coordinación directa con autoridades mexicanas, la detención de María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, operadora clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su caso es pionero en la aplicación del modelo de guerra contra el narco desde la óptica antiterrorista, ejemplificando una nueva era en la relación operativa México-Estados Unidos tras la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).

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HSTF: El nuevo rostro del combate al narcoterrorismo

El modelo HSTF unifica a distintas agencias para perseguir el tráfico de drogas, armas y dinero de organizaciones terroristas transnacionales. (Captura de pantalla)
El modelo HSTF unifica a distintas agencias para perseguir el tráfico de drogas, armas y dinero de organizaciones terroristas transnacionales. (Captura de pantalla)

En su Estrategia Nacional, la Casa Blanca describe un paradigma radicalmente distinto en la confrontación al crimen organizado transnacional.

El combate contra los cárteles mexicanos —entre ellos el Cártel de Sinaloa y CJNG— dejó de ser sólo una cuestión policial: bajo el nuevo modelo, estos grupos están oficialmente designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que abrió la puerta a nuevas herramientas jurídicas y operativas, colocando a la HSTF en el centro de la estrategia estadounidense.

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El HSTF fusiona, bajo una sola coordinación federal (el National Coordination Center, NCC), las capacidades de inteligencia, investigación y operación de agencias como FBI, ATF, DEA, ICE, el Departamento de Justicia y otras ramas estatales y locales.

De acuerdo con el documento, uno de los casos emblemáticos de este nuevo enfoque fue el despliegue del primer HSTF en El Paso, Texas, zona neurálgica de la frontera con Chihuahua, donde se desmanteló una gran red del CJNG que más tarde llevó a la captura de María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”.

El caso María del Rosario Navarro Sánchez

Primera mujer acusada en EEUU por narcoterrorismo: el caso de María del Rosario Navarro-Sánchez y el CJNG
Crédito: OHarfuch

La relevancia del caso de María del Rosario Navarro Sánchez radica en que fue el primer proceso donde la etiqueta de terrorismo aplicada al narco mexicano se tradujo en una acción real, binacional y exitosa.

“La Señora”, identificada como proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico a células del CJNG, fue puesta bajo la mira de la HSTF a través de una combinación de intervenciones telefónicas, operaciones encubiertas y órdenes de cateo.

El 4 de mayo de 2025, Navarro Sánchez fue arrestada en Magdalena, Jalisco, por autoridades mexicanas en cumplimiento de una solicitud formal del gobierno estadounidense, que la requería.

Primera mujer acusada en EEUU por narcoterrorismo: el caso de María del Rosario Navarro-Sánchez y el CJNG
Crédito: OHarfuch

La operación, según el reporte, no fue aislada: en paralelo al arresto se lograron 24 detenciones más, el desmantelamiento de un túnel fronterizo sofisticado entre El Paso y Ciudad Juárez, la incautación de casi 300 kilos de diversas drogas (cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína), más de 350 mil dólares en efectivo y 74 armas de fuego.

Su entrega a Estados Unidos se efectuó oficialmente en enero de 2026, junto con otros 36 narcotraficantes de alto perfil, siendo la única mujer hasta ahora entregada por esa vía.

Navarro Sánchez fue imputada en una corte federal de Texas con el cargo de “apoyo material a una organización terrorista extranjera”, una figura legal inédita en el combate a cárteles mexicanos. Además de narcotráfico y lavado, se le señala por coordinación logística de túneles, tráfico de armas, granadas y personas, y manejo de rutas de contrabando.

El papel del HSTF

Homeland Security Task Force. REUTERS/Jeenah Moon
Homeland Security Task Force. REUTERS/Jeenah Moon

Según la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, la HSTF será responsable de coordinar investigaciones, inteligencia y operativos a lo largo de toda la cadena de tráfico de drogas, desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades estadounidenses, incluyendo el combate al narcomenudeo en plataformas digitales, dark web y redes sociales.

A diferencia de modelos anteriores, esta fuerza unificada promete un intercambio más ágil de datos, investigaciones transfronterizas y detenciones coordinadas, superando las “iniciativas aisladas” del pasado.

La colaboración con países socios, como México, será un eje clave, pues el cumplimiento de “medidas concretas y medibles” por parte del gobierno mexicano será evaluado periódicamente, según el documento oficial.

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