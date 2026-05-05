México

Posset de mandarina fácil: postre cremoso y refrescante sin horno

Un dulce cítrico, suave y rápido que conquista por su textura delicada y preparación sencilla

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Cuatro posset de mandarina en vasos de cristal, decorados con gajos de mandarina y menta, sobre una tabla de madera. Hay mandarinas y platos al fondo.
El posset de mandarina destaca como postre elegante y fácil de preparar, ideal para quienes buscan sabores cítricos y textura cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suave, cítrico y con una textura que se deshace en boca, el posset de mandarina se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un postre elegante sin complicaciones. Esta preparación de origen sencillo destaca por su equilibrio entre dulzura y frescura, perfecta para cerrar una comida con un toque ligero.

A diferencia de otros postres cremosos, no requiere gelatina ni técnicas complejas. La combinación de crema caliente con el ácido natural de la mandarina permite que la mezcla espese de forma natural, logrando una consistencia firme tras el reposo en frío.

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Además, su versatilidad lo convierte en una opción atractiva para cualquier ocasión. Puede servirse en vasos pequeños, copas o moldes individuales, y decorarse con elementos simples que potencien su aroma y presentación.

Un equilibrio entre técnica y sencillez

Un vaso de posset de mandarina amarillo claro, decorado con hojas de menta y ralladura de cáscara, sobre un plato blanco con gajos de mandarina y una cuchara.
La ausencia de gelatina y técnicas complicadas convierte al posset de mandarina en una receta sencilla, adecuada para cualquier ocasión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de este posset radica en respetar proporciones y tiempos. La crema debe calentarse lo suficiente para disolver el azúcar, pero sin llegar a hervir de forma agresiva, lo que podría alterar la textura final.

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El jugo de mandarina, agregado fuera del fuego, es clave para activar el proceso de cuajado. Su acidez interactúa con la grasa de la crema, generando esa consistencia característica sin necesidad de espesantes adicionales.

El reposo en refrigeración no solo enfría la mezcla, también permite que adquiera firmeza. Este paso no debe apresurarse, ya que define la calidad del resultado final.

Ingredientes

Un vaso de cristal con posset de mandarina cremoso y gelatina, decorado con gajos de mandarina y menta, sobre una tabla de madera con una cuchara.
El equilibrio entre la dulzura y la acidez de la mandarina aporta frescura y ligereza al posset, adecuado para cerrar cualquier comida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de crema para batir
  • 3/4 de taza de azúcar
  • 1/2 taza de jugo de mandarina fresco
  • Ralladura de 1 mandarina

Utilizar ingredientes frescos marca una diferencia notable en el sabor. Las mandarinas recién exprimidas aportan un aroma más intenso y natural.

La crema, por su parte, debe tener buen contenido graso para lograr la textura adecuada. Evitar sustitutos garantiza un resultado más fiel a la receta original.

Preparación

Primer plano de un posset de mandarina de color amarillo brillante en un vaso de vidrio, decorado con un gajo de mandarina y hojas de menta, junto a una cuchara.
Un toque decorativo de ralladura de mandarina o pequeños gajos intensifica el aroma y realza la experiencia visual de este postre cremoso y cítrico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calienta la crema con el azúcar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  • Retira del fuego y añade el jugo de mandarina y la ralladura. Mezcla suavemente.
  • Vierte en recipientes individuales y refrigera al menos 4 horas hasta que cuaje.

Es importante no sobremezclar después de incorporar el jugo, ya que esto podría interferir en el proceso natural de espesado.

Para servir, se puede añadir un toque decorativo como ralladura extra o pequeños gajos, lo que intensifica la experiencia tanto visual como aromática.

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