México

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 5 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,38 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,73% respecto al precio de cierre anterior de 17,51 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,03%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -9,45%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 7,88%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 8,23%, lo que sugiere una estabilidad moderada en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Te sientes inflamado todo el tiempo? Una gastroenteróloga explica qué te está pasando en el intestino

La inflamación abdominal, una molestia que puede llevar a soltar el botón del pantalón o a saltarse la cena, afecta desde lo leve y ocasional hasta lo crónico

¿Te sientes inflamado todo el tiempo? Una gastroenteróloga explica qué te está pasando en el intestino

Pueblos Indígenas rechazan visita de Isabel Ayuso, acusan que invisibiliza la violencia y exigen disculpa pública

La funcionaria española ha rechazado anteriormente que durante la conquista se hayan cometido abusos contra los pueblos

Pueblos Indígenas rechazan visita de Isabel Ayuso, acusan que invisibiliza la violencia y exigen disculpa pública

Posset de mandarina fácil: postre cremoso y refrescante sin horno

Un dulce cítrico, suave y rápido que conquista por su textura delicada y preparación sencilla

Posset de mandarina fácil: postre cremoso y refrescante sin horno

Brecha salarial en México: mujeres ganan 35% menos pese al crecimiento del empleo a nivel nacional

La tasa de participación económica en el país se situó en 59.3 %, abarcando a individuos de 15 años en adelante

Brecha salarial en México: mujeres ganan 35% menos pese al crecimiento del empleo a nivel nacional

SAT: qué no hacer en mayo 2026 después de presentar tu declaración anual

Autoridades fiscales advierten 11 conductas de riesgo que pueden derivar en revisiones

SAT: qué no hacer en mayo 2026 después de presentar tu declaración anual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

Detienen en Canadá a esposa de Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa

Caída de “La Señora” del CJNG: EEUU afirma que fue su primer caso de éxito en el combate a cárteles como organizaciones terroristas

ENTRETENIMIENTO

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas”

Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado

DEPORTES

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

¿Se pierde la vuelta contra Pumas? América confirma lesión de Sebastián Cáceres

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

Toluca vs LAFC: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta en la semifinal de Concachampions

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: México apunta al podio en Shanghái