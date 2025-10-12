México

Receta de aguacate relleno de salpicón de atún, un platillo ideal para diabéticos

Esta preparación es saludable, sencilla y deliciosa

Por Ignacio Izquierdo

Aguacate fresco relleno de salpicón
Aguacate fresco relleno de salpicón de atún con vegetales, preparado como un platillo saludable y delicioso. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado en la alimentación es esencial para quienes viven con diabetes, ya que la selección de ingredientes adecuados contribuye a mantener bajo control los niveles de glucosa. El aguacate relleno de salpicón de atún destaca como una opción práctica y equilibrada para la dieta de personas con esta condición. Este platillo combina productos frescos, bajo aporte de carbohidratos y un perfil de grasas saludables gracias a la composición natural del aguacate.

La propuesta de preparar un aguacate relleno con salpicón de atún no solo aporta proteínas de alta calidad, sino que también resulta fácil de elaborar y atractivo a la vista. La presencia del atún integra ácidos grasos Omega 3 y el acompañamiento de vegetales frescos suma fibra, vitaminas y minerales. Esta combinación permite diseñar un menú apto para la cena o el almuerzo sin alterar el equilibrio metabólico.

Receta de aguacate relleno de salpicón de atún

Conoce los ingredientes de esta
Conoce los ingredientes de esta deliciosa receta de atún y aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes principales:

  • 2 aguacates medianos maduros pero firmes
  • 1 lata de atún en agua (120 a 140 gramos, escurrido)
  • 1/2 taza de pepino picado en cubos pequeños (sin semillas)
  • 1/2 taza de jitomate fresco en cubos
  • 1/4 de cebolla morada, picada finamente
  • 3 cucharadas de cilantro fresco picado
  • 1 cucharadita de jugo de limón fresco
  • 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta al gusto
  • Salsa picante o chiles frescos (opcional)

Preparación:

Paso a paso para preparar
Paso a paso para preparar este platillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Parte los aguacates por la mitad, retira el hueso y con ayuda de una cuchara retira parte de la pulpa, cuidando el borde para formar una “copa”. Reserva la pulpa en un recipiente aparte.

2. Desmenuza el atún, mezcla con el pepino, el jitomate, la cebolla y el cilantro en un tazón amplio.

3. Añade la pulpa de aguacate picada, integra el jugo de limón y el aceite de oliva, mezcla hasta incorporar todo.

4. Sazona con sal y pimienta. Si se prefiere, agrega salsa picante o chile fresco picado para un toque adicional.

5. Rellena cada mitad de aguacate con la mezcla de salpicón de atún hasta formar una porción uniforme.

Este platillo ofrece grasas saludables, aporte adecuado de fibra y un bajo índice glucémico, condiciones ideales para quienes buscan controlar la glucosa y al mismo tiempo disfrutar de una comida fresca y rápida. El aguacate relleno de salpicón de atún puede acompañarse con hojas verdes o servirse solo como entrada. La receta admite ajustes en los vegetales elegidos para adecuar el sabor y la textura de acuerdo a cada preferencia.

