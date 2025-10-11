México

Cuáles son las mejores bebidas para acompañar el pan de muerto

Sabores ancestrales se entrelazan en una experiencia sensorial que fortalece la convivencia familiar y la tradición en estas fechas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Recetas con historia y aromas
Recetas con historia y aromas únicos se convierten en protagonistas de una temporada donde la tradición se reinventa en cada mesa mexicana. Foto: (iStock)

El encuentro entre el pan de muerto y una bebida caliente representa mucho más que una simple combinación gastronómica: es un ritual que fortalece la memoria y la tradición durante el Día de Muertos en México.

En cada hogar, la elección de la bebida que acompaña este pan es tan significativa como el propio acto de compartirlo, pues ambas prácticas contribuyen a honrar a quienes ya partieron y a mantener vivas las costumbres familiares.

El pan de muerto, con su inconfundible aroma a azahar, su textura esponjosa y su cobertura de azúcar, se convierte en el centro de una experiencia sensorial que invita a la pausa y a la convivencia.

Entre las opciones más emblemáticas para acompañar este pan destaca el chocolate caliente tradicional mexicano. Preparado con cacao, canela y leche o agua, y batido con molinillo hasta lograr una espuma característica, este chocolate ofrece un sabor profundo y ligeramente amargo que equilibra la dulzura del pan.

Estas bebidas acompañan el sabor
Estas bebidas acompañan el sabor del pan de muerto y dan un plus a la tradición de consumirlo en fechas especiales. Foto: (iStock)

Esta combinación, de raíces ancestrales, se disfruta tanto en las ofrendas como en los hogares, consolidándose como una de las costumbres más arraigadas de la temporada.

Otra bebida que ocupa un lugar especial en la mesa es el champurrado. Elaborado a partir de masa de maíz, chocolate, canela y piloncillo, el champurrado se distingue por su consistencia espesa y su sabor reconfortante. Su calidez resulta especialmente apreciada durante los días frescos de octubre y noviembre, aportando una textura envolvente a cada bocado de pan de muerto.

El café de olla también figura entre los favoritos para estas fechas. Su preparación incluye piloncillo, canela y, en ocasiones, clavo o cáscara de naranja, ingredientes que se cocinan lentamente en una olla de barro.

El resultado es una bebida de aroma envolvente y dulzor equilibrado, ideal para acompañar tanto las primeras horas del día como las visitas nocturnas a los altares. El café de olla realza el sabor del pan de muerto y se ha consolidado como una opción predilecta en muchas familias.

En los últimos años, el atole de cempasúchil ha ganado popularidad como una alternativa innovadora que mantiene la esencia de la temporada. Esta bebida, que utiliza flores comestibles de cempasúchil, masa de maíz, canela y piloncillo, se caracteriza por su sabor floral único y su color dorado, evocando el resplandor de las ofrendas. El atole de cempasúchil resulta ideal para quienes desean experimentar nuevos sabores sin alejarse de la tradición.

El acompañamiento del pan de
El acompañamiento del pan de muerto con una bebida ideal lleva la experiencia de comerlo a un punto mayor. Foto: (iStock)

Para quienes prefieren sabores más suaves, el atole de vainilla y el atole de arroz ofrecen una textura cremosa y una dulzura moderada que acompañan el pan de muerto sin opacar su sabor. Estas bebidas resultan especialmente adecuadas para niños o para personas que evitan la cafeína, permitiendo que todos los miembros de la familia participen en el ritual.

Las infusiones también tienen su lugar en esta celebración. Un té de canela o una infusión de hierbas mexicanas como anís, manzanilla o hierbabuena constituyen alternativas ligeras y reconfortantes. Estas bebidas aromáticas ayudan a equilibrar la intensidad del pan de muerto y son una opción digestiva tras la comida.

Finalmente, la leche dorada —inspirada en la medicina tradicional india y adoptada por la cocina mexicana contemporánea— se prepara con leche vegetal, cúrcuma, canela, jengibre y un toque de miel o piloncillo. Esta bebida, de sabor especiado y saludable, complementa de manera original tanto el pan de muerto casero como el artesanal.

Acompañar el pan de muerto con alguna de estas bebidas no solo enriquece el sabor, sino que forma parte de un ritual lleno de significado, memoria y tradición. La elección de un espumoso chocolate, un aromático café de olla o una infusión de hierbas mantiene viva la conexión con las raíces y con quienes ya no están.

Temas Relacionados

Pan de muertoBebidasAlimentosDía de Muertosmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo llegarán las mariposas monarca a México? Esto explica la biología

La llegada e estos ejemplares coincide con el Día de Muertos, lo que le ha dado a este fenómeno natural un gran valor cultural y ambiental

¿Cuándo llegarán las mariposas monarca

Cómo limpiar las pantallas de tu celular, laptop o televisión sin dañarlas

Una limpieza adecuada puede garantizar una mayor durabilidad de los dispositivos

Cómo limpiar las pantallas de

Rocío Nahle brinda informe sobre el impacto de lluvias en Veracruz

La gobernadora informó que ha mantenido comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Protección Civil nacional

Rocío Nahle brinda informe sobre

Aprueban aumento a tarifas en transporte público en el Edomex: quedará en 14 pesos

Tras acordar aspectos prioritarios en la mejora de movilidad, este acuerdo entrará en vigor a partir del 15 de octubre

Aprueban aumento a tarifas en

Cuáles son los beneficios de consumir curado de cempasúchil en esta temporada

Esta bebida artesanal contiene múltiples propiedades que se fusionan a través de un sabor que evoca al tradicional Día de Muertos

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con más

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

ENTRETENIMIENTO

“Nuestro próximo destino”: el sueño

“Nuestro próximo destino”: el sueño que Mariana Ávila no pudo cumplir con Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en CDMX

Aldo de Nigris confiesa que quiere una cita con Elaine y así reaccionó Aarón Mercury

La historia de un asesino serial real atrapa a los usuarios de Netflix México en su semana de estreno

Fabiola Campomanes habría aceptado volver a la televisión con La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”