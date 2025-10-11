Cuáles son las mejores bebidas para acompañar el pan de muerto

Recetas con historia y aromas únicos se convierten en protagonistas de una temporada donde la tradición se reinventa en cada mesa mexicana. Foto: (iStock)

El encuentro entre el pan de muerto y una bebida caliente representa mucho más que una simple combinación gastronómica: es un ritual que fortalece la memoria y la tradición durante el Día de Muertos en México.

En cada hogar, la elección de la bebida que acompaña este pan es tan significativa como el propio acto de compartirlo, pues ambas prácticas contribuyen a honrar a quienes ya partieron y a mantener vivas las costumbres familiares.

El pan de muerto, con su inconfundible aroma a azahar, su textura esponjosa y su cobertura de azúcar, se convierte en el centro de una experiencia sensorial que invita a la pausa y a la convivencia.

Entre las opciones más emblemáticas para acompañar este pan destaca el chocolate caliente tradicional mexicano. Preparado con cacao, canela y leche o agua, y batido con molinillo hasta lograr una espuma característica, este chocolate ofrece un sabor profundo y ligeramente amargo que equilibra la dulzura del pan.

Estas bebidas acompañan el sabor del pan de muerto y dan un plus a la tradición de consumirlo en fechas especiales. Foto: (iStock)

Esta combinación, de raíces ancestrales, se disfruta tanto en las ofrendas como en los hogares, consolidándose como una de las costumbres más arraigadas de la temporada.

Otra bebida que ocupa un lugar especial en la mesa es el champurrado. Elaborado a partir de masa de maíz, chocolate, canela y piloncillo, el champurrado se distingue por su consistencia espesa y su sabor reconfortante. Su calidez resulta especialmente apreciada durante los días frescos de octubre y noviembre, aportando una textura envolvente a cada bocado de pan de muerto.

El café de olla también figura entre los favoritos para estas fechas. Su preparación incluye piloncillo, canela y, en ocasiones, clavo o cáscara de naranja, ingredientes que se cocinan lentamente en una olla de barro.

El resultado es una bebida de aroma envolvente y dulzor equilibrado, ideal para acompañar tanto las primeras horas del día como las visitas nocturnas a los altares. El café de olla realza el sabor del pan de muerto y se ha consolidado como una opción predilecta en muchas familias.

En los últimos años, el atole de cempasúchil ha ganado popularidad como una alternativa innovadora que mantiene la esencia de la temporada. Esta bebida, que utiliza flores comestibles de cempasúchil, masa de maíz, canela y piloncillo, se caracteriza por su sabor floral único y su color dorado, evocando el resplandor de las ofrendas. El atole de cempasúchil resulta ideal para quienes desean experimentar nuevos sabores sin alejarse de la tradición.

El acompañamiento del pan de muerto con una bebida ideal lleva la experiencia de comerlo a un punto mayor. Foto: (iStock)

Para quienes prefieren sabores más suaves, el atole de vainilla y el atole de arroz ofrecen una textura cremosa y una dulzura moderada que acompañan el pan de muerto sin opacar su sabor. Estas bebidas resultan especialmente adecuadas para niños o para personas que evitan la cafeína, permitiendo que todos los miembros de la familia participen en el ritual.

Las infusiones también tienen su lugar en esta celebración. Un té de canela o una infusión de hierbas mexicanas como anís, manzanilla o hierbabuena constituyen alternativas ligeras y reconfortantes. Estas bebidas aromáticas ayudan a equilibrar la intensidad del pan de muerto y son una opción digestiva tras la comida.

Finalmente, la leche dorada —inspirada en la medicina tradicional india y adoptada por la cocina mexicana contemporánea— se prepara con leche vegetal, cúrcuma, canela, jengibre y un toque de miel o piloncillo. Esta bebida, de sabor especiado y saludable, complementa de manera original tanto el pan de muerto casero como el artesanal.

Acompañar el pan de muerto con alguna de estas bebidas no solo enriquece el sabor, sino que forma parte de un ritual lleno de significado, memoria y tradición. La elección de un espumoso chocolate, un aromático café de olla o una infusión de hierbas mantiene viva la conexión con las raíces y con quienes ya no están.